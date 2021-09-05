HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. THY'den yolculara 6 Eylül hatırlatması

THY'den yolculara 6 Eylül hatırlatması

05.09.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında Web ve mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.

THY'den yolculara 6 Eylül hatırlatması

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, "6 Eylül'den sonra iç hatlarda Web ve Mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için lütfen HES uygulamasında gerekli izinleri vermeyi unutmayınız. İlgili değişiklikleri yapmayan yolcularımız seyahat gerekliliklerine sahip olduğunu havalimanında check-in yaptırarak ibraz edeceklerdir." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasının rızası olmadan yaptığı şey boşanma sebebi sayıldıKocasının rızası olmadan yaptığı şey boşanma sebebi sayıldı
Mide bulandıran olay! Gözünden çıktıMide bulandıran olay! Gözünden çıktı
Nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı! Son anda kurtarıldıNişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı! Son anda kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

Ünlü isimden Serdar Ortaç’a maddi yardım

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Moskova - Antalya uçağında hareketli dakikalar

Moskova - Antalya uçağında hareketli dakikalar

Ülkede flaş karar! 1,6 milyon dozdan fazla aşı toplatılacak

Ülkede flaş karar! 1,6 milyon dozdan fazla aşı toplatılacak

2 köyde referandum! Başka ile geçme kararı verdiler

2 köyde referandum! Başka ile geçme kararı verdiler

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

Nagehan Alçı'ya tepki: Beni yayından alınız

Nagehan Alçı'ya tepki: Beni yayından alınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.