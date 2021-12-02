THY'den yolculara önemli uyarı

Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Meteoroloji verilerine göre sert rüzgar bu gece itibarıyla İstanbul'a geri dönüyor. Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz."

METEOROLOJİNİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde cuma günü için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli lodos fırtınası uyarısında bulunmuştu.

İstanbul'a sarı kod ile lodos uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma günü için yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" demişti.

ŞİDDETLİ LODOS

İstanbul'da pazartesi günü meydana gelen şiddetli lodos hayatı felç etmişti. Salı günü okullar tatil edilip motokuryelerin çalışması durdurulmuştu. İstanbul ve birçok ilde meydana gelen lodos, can kayıpları ve maddi zarara neden olmuştu.

EGE İÇİN DE UYARI

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, gece kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, cuma günü sabahtan itibaren kuvvetini artırması bekleniyor.

Yağışların, cumartesi akşama kadar aralıklarla İzmir, Aydın, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Manisa merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, İzmir'in güneybatı kıyı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

(AA/DHA)



