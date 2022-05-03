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THY'den Yunanistan ve Kırgızistan uçuşlarına ilişkin açıklama

03.05.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), Yunanistan ve Kırgızistan uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme mesajı yayımladı. THY'den yapılan açıklamada, Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğunun kaldırıldığı bildirildi.

THY'den Yunanistan ve Kırgızistan uçuşlarına ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Yunanistan ve Kırgızistan'ın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

YUNANİSTAN VE KIRGIZİSTAN'A SEYAHAT EDECEK YOLCULARA ÇAĞRI

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolculara; her iki ülkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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Kırgızistan Yunanistan
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