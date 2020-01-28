THY, deprem bölgesine yardımları ücretsiz taşıyacak

Türk Hava Yolları, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6,8 şiddetinde gerçekleşen ve Malatya başta olmak üzere çevre illerin de etkilendiği deprem bölgesine gerçekleştirilen yardımları ücretsiz olarak taşıyor.

Türk Hava Yolları, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6,8 şiddetinde gerçekleşen ve Malatya başta olmak üzere çevre illerin de etkilendiği deprem bölgesine gerçekleştirilen yardımları ücretsiz olarak taşıyor. İlk andan itibaren AFAD başta olmak üzere devletin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir koordinasyon içerisinde destek çalışmalarını sürdüren Türk Hava Yolları, AFAD aracılığıyla bölgeye ulaştırılan tüm yardım malzemelerinin taşınmasında Milli Bayrak Taşıyıcı Havayolu olmasının verdiği sorumluluğu yerine getiriyor.

Türk Hava Yolları’nın kurum içerisinde başlatmış olduğu yardım kampanyasından elde edilecek yardımlar, ilgili kuruluşlar aracılığıyla bölgeye ulaştırılacak ve acil ihtiyaçların giderilmesinde kullanılacak.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, konuyla ilgili; “Yaşamış olduğumuz bu elim afetin açtığı yaraların, güçlü devletimiz ve yüce milletimizin kenetlenmesiyle kısa sürede sarılacağına yürekten inanıyorum. Türk Hava Yolları olarak, bölge halkıyla ve ilgili devlet kurumlarıyla tam bir dayanışma ve koordinasyon içinde tüm organlarımızla desteğimizi ilk andan itibaren vermeye başladık. Çalışmalarımızı AFAD ile birlikte yürütmekte ve yardım malzemelerini bölgeye ücretsiz olarak hava kargo yoluyla taşımaktayız. Kurum içerisinde başlatmış olduğumuz yardım kampanyası ile de çalışma arkadaşlarımız bölgeye desteklerini göndermeye devam ediyor. Ortaklığımız, ihtiyaç duyulan her an koşulsuz destek vermeyi sürdürecektir” açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları, Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; TC-LOG tescilli Airbus A330-300 tipi uçağı ile AFAD ekipleri ve ekipmanlar ile birlikte aynı gece saat 02:00’da Elazığ’a hareket etmişti. İstanbul Havalimanı’ndan Elazığ’a ve Malatya’ya birer, Sabiha Gökçen’den Elazığ’a 1, Ankara’dan Elazığ’a ise 2 ek sefer planlanmıştı. Türk Hava Yolları ayrıca belirli tarih aralığındaki Elazığ ve Malatya seferlerine ait biletleri ücretsiz değiştirme imkanı sağlamış, depremin hemen ardından da Elazığ’a sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra etmişti.

