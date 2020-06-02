HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. THY dış hat uçuşlara 18 Haziran'da başlıyor

THY dış hat uçuşlara 18 Haziran'da başlıyor

02.06.2020 14:45 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY) 18 Haziran itibarıyla altı Avrupa ülkesinden Türkiye'ye uçuşların başlayacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Avrupa uçuşlarına 18 Haziran'dan itibaren yeniden başlanacağını duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, "Basel'den Gaziantep'e, Frankfurt'tan Elazığ'a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız" denildi.

Reuters'ın haberine göre, THY'nin açıklamasında, söz konusu 16 şehrin Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda ve Danimarka'dan kentler olduğu belirtildi.

Yurt dışı uçuş noktaları; Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg, İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam; Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm olarak belirlendi.

THY ayrıca 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan Türkiye'nin 34 farklı iline uçuş gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları, 127 ülkeye gerçekleştirdiği tarifeli yolcu uçuşlarını pandemi nedeniyle 28 Mart'ta durdurmuştu.

DW,DHA,rtr/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Küçük çocuk evin önünde bulduğu yılanla oynadıKüçük çocuk evin önünde bulduğu yılanla oynadı
Koronavirüs karantinasına böyle hazırlandılarKoronavirüs karantinasına böyle hazırlandılar

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

Acun hiç bu kadar kızmamıştı! Survivor'daki en gergin anlar

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

Diğer Haberler
Barış Çakan cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Barış Çakan cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Küçük Eymen, evin önünde bulduğu yılanla oynadı

Küçük çocuk evin önünde bulduğu yılanla oynadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'normalleşme'yle ilgili yeni açıklama!

Sağlık Bakanı Koca'dan 'normalleşme'yle ilgili yeni açıklama!

Hayatını kaybeden eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu (Ahmet Tekdal kimdir)

Ahmet Tekdal için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Çalacak bir şey bulamayınca oturup kahve içtiler

İlginç olay! Çalacak bir şey bulamayınca oturup kahve içtiler

Bursa'da villaya yıldırım düştü

Bursa'da villaya yıldırım düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.