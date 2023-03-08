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THY duyurdu: Fransa seferleri, bu ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi

08.03.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları'nın (THY) Fransa seferleri, bu ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi. Konuya ilişkin uçuş bilgileri THY Basın Müşavirliğinden duyuruldu. İşte haberin detayları...

THY duyurdu: Fransa seferleri, bu ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Fransa'daki grev nedeniyle 9-10 Mart'taki Paris, Lyon, Marsilya seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarınki TK 7854 Sabiha Gökçen-Lyon, TK 1825 İstanbul-Paris, TK 7855 Lyon-Sabiha Gökçen, TK 1826 Paris-İstanbul, TK 1829 İstanbul-Paris, TK 1365 İstanbul-Marsilya, TK 1366 Marsilya-İstanbul seferleri ile 10 Mart'ta yapılması planlanan TK 1830 Paris-İstanbul, TK 1807 İstanbul-Lyon, TK 1808 Lyon-İstanbul, TK 1365 İstanbul-Marsilya ve TK 1366 Marsilya- İstanbul uçuşları iptal edildi. (AA)

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