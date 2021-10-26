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THY duyurdu! Sudan'a yapılacak seferler iptal edildi

26.10.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'ın başkenti Hartum'a çarşamba ve perşembe günü düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal etti.

THY duyurdu! Sudan'a yapılacak seferler iptal edildi

THY Basın Müşavirliği, Sudan'da yaşanan karışıklıklar nedeniyle çarşamba ve perşembe günü İstanbul-Hartum-İstanbul seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.

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NE OLMUŞTU?

Sudan'da 25 Ekim sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonulmuştu. Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurmuştu. Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirilmişti. (AA)

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Sudan
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