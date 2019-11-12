HABER

THY, Ekim ayında yüzde 83,3 doluluk oranı ile uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 15:36 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları’nın Ekim ayı trafik sonuçları açıklandı.

Türk Hava Yolları’nın Ekim ayı trafik sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre, Türk Hava Yolları 2019 yılı Ekim ayında yüzde 83,3 doluluk oranını yakalarken, yılın ilk on ayında yolcu sayısı yaklaşık 63,1 milyon olarak gerçekleşti.

Ekim ayında yolcu sayısı arttı
Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Ekim ayında taşınan yolcu sayısı yüzde 1,9 artarak 6,6 milyon olduğu belirtildi. Dış Hat doluluk oranı ise yüzde 82,9 olurken, İç Hat uçuşların doluluk oranı yüzde 86,2 olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 8,0’lik, dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında ise yüzde 9,7’lik bir artış gözlemlendi. Toplam dış hat yolcu sayısı geçen senenin Ekim ayına göre yüzde 8,8 artarak, yıl başından bu yana gerçekleşen en yüksek artış rakamı oldu. Ekim ayında yolcu sayısında Orta Doğu yüzde 11.5, Uzak Doğu ise yüzde 11.4 büyüyerek çift haneli artış gözlemlendi. Aynı ayda kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 10,9 ile Avrupa, yüzde 10,2 ile Uzak Doğu ve yüzde 4,6 ile Kuzey Amerika katkı sağladı.

2019 yılındaki 10 aylık değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamaya göre, yılının ilk on ayında yolcu sayısı yaklaşık 63,1 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Ekim 2019 döneminde yüzde 81,6 olarak kaydedildi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,4 seviyesine ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 4,3’lük bir artış yaşandı. Aynı yılın ilk on ayında toplam taşınan kargo ve posta geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,3 artarak 1,3 milyon tona ulaştı.

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Afyonkarahisar’da kuduz karantinasıAfyonkarahisar’da kuduz karantinası
Ankara'da 2 katlı evin çatısı yandıAnkara'da 2 katlı evin çatısı yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni mi?

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye sınır dışı etti Yunanistan kabul etmedi! DEAŞ'lı iki gündür tampon bölgede bekliyor

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

Selvi Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Amcasını son yolculuğuna uğurladı

Selvi Kılıçdaroğlu’nun acı günü!

Mobbing ne demek? Mobbing nedir?

Mobing nedir? Mobing ne anlama geliyor?

Son dakika: Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim gözaltına alındı

İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı

Mehmet Eymür ile Doğu Perinçek arasında 'ajan' tartışması!

Canlı yayında 'ajan' tartışması

Batman’da fidan dikim sırasında mezar bulundu

Batman’da fidan dikim sırasında mezar bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.