THY, Ekim ayında yüzde 83,3 doluluk oranını yakaladı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Türk Hava Yolları (THY)'nin 2019 yılı Ekim ayı trafik sonuçları değerlendirmesine göre, yüzde 83,3 doluluk oranını yakalarken, aynı yılın ilk on ayında yolcu sayısı yaklaşık 63,1 milyon olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ekim ayında taşınan yolcu sayısı yüzde 1,9 artarak 6,6 milyon oldu. Dış Hat doluluk oranı ise yüzde 82,9 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşların doluluk oranı yüzde 86,2 olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 8,0’lik, Dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında ise yüzde 9,7’lik bir artış gözlemlendi. Toplam dış hat yolcu sayısı geçen senenin Ekim ayına göre yüzde 8,8 artarak, yılbaşından bu yana gerçekleşen en yüksek artış rakamı yakalamış oldu. Ekim ayında yolcu sayısında Orta Doğu yüzde 11,5, Uzak Doğu ise yüzde 11.4 büyüyerek sayılı çift haneli artış gözlemlendi. Aynı ayda kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 10,9 ile Avrupa, yüzde 10,2 ile Uzak Doğu ve yüzde 4,6 ile Kuzey Amerika katkı sağladı.