THY Elazığ ve Malatya’ya 5 ek sefer düzenleyecek

Elazığ’daki depremin ardından bölgeye artan yolcu talebini karşılamak için Türk Hava Yolları(THY), Elazığ ve Malatya’ya toplam 5 ek sefer düzenleyecek.

Elazığ’da yaşanan 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ek seferler düzenleme kararı aldığını duyuran Türk Hava Yolları’nın ek seferler operasyonları netlik kazandı. Deprem sonrası artan talebi karşılayabilmek için THY, tarifeli uçuşlarının yanı sıra toplam 5 ek sefer gerçekleştirecek.

İstanbul ve Ankara’dan 5 ek sefer

Ek seferlerin detaylarını sosyal medya hesabından duyuran Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Ankara’dan Elazığ’a 2, Sabiha’dan Elazığ’a 1, İstanbul Havalimanı’ndan Elazığ’a ve Malatya’ya 1 ek sefer planladık” paylaşımında bulundu.

