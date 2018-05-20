THY Euroleague Finali | Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş | CANLI YAYIN

THY Avrupa Ligi Final Four final karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'le karşılaşıyor. THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez finalde boy gösteren temsilcimiz alacağı galibiyetle, Maccabi Tel Aviv ve Olympiakos'un ardından 21. yüzyılda bu kupayı üst üste iki kez kazanmayı başaran üçüncü takım olma amacında... 21.00'de Stark Arena'daki karşılaşmayı İtalyan Luigi Lamonica, Ukraynalı Borys Ryzhyk ve Letonyalı Olegs Latisevs yönetiyor.

1. PERİYOT SONUCU: 21-17

İLK YARI SONUCU: 38-40

Fenerbahçe'de Ahmet Düverioğlu'nun etkili oyunu var.

Real Madrid geri döndü ve dış atışlarla öne geçti.

Real Madrid farkı açmaya başladı.

REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında İspanya'nın Real Madrid takımıyla oynadığı müsabakayı takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'e yaptığı ziyarette bulunan Bakan Bak, final maçını izlemek için Belgrad'a geldi.

Stark Arena'da oynanan final maçını takip eden Bakan Bak'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Bak ve Kalın, karşılaşmadan önce de sarı-lacivertli takımın soyunma odasına giderek Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyunculara başarılar diledi.