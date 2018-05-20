THY Euroleague Finali | Real Madrid - Fenerbahçe Doğuş | CANLI YAYIN

THY Avrupa Ligi Final Four final karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'le karşılaşıyor. THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez finalde boy gösteren temsilcimiz alacağı galibiyetle, Maccabi Tel Aviv ve Olympiakos'un ardından 21. yüzyılda bu kupayı üst üste iki kez kazanmayı başaran üçüncü takım olma amacında... 21.00'de Stark Arena'daki karşılaşmayı İtalyan Luigi Lamonica, Ukraynalı Borys Ryzhyk ve Letonyalı Olegs Latisevs yönetiyor.
1. PERİYOT SONUCU: 21-17
İLK YARI SONUCU: 38-40
REAL MADRID - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında İspanya'nın Real Madrid takımıyla oynadığı müsabakayı takip etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'e yaptığı ziyarette bulunan Bakan Bak, final maçını izlemek için Belgrad'a geldi.
Stark Arena'da oynanan final maçını takip eden Bakan Bak'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
Bak ve Kalın, karşılaşmadan önce de sarı-lacivertli takımın soyunma odasına giderek Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyunculara başarılar diledi.
Stark Arena sarıya büründü
Fenerbahçeli taraftarlar final maçına da büyük ilgi göstererek, salonu adeta "sarıya" boyadı.
Gün boyu Belgrad sokaklarında tezahüratlar yaparak maç saatini bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, yaklaşık 16 bin kapasiteli Stark Arena'ın büyük bölümüne hakim oldu.
Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir bölümü sarı renkli tişört giymesi de tribünlerde güzel bir görüntü oluşturdu.
Aziz Yıldırım maça gelmedi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmayı salondan takip etmedi.
Zalgiris'le oynanan ilk maça kulübün asbaşkanlarından Nihat Özbağı'nın vefat eden babası Ahmet Özbağı'nın cenazesine katıldığı için gelemeyen Yıldırım, finalde de yer almadı.
Sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Mithat Yenigün, genel sekreter Mahmut Uslu, basketboldan sorumlu asbaşkan Ozan Balaban ile asbaşkan Ahmet Önder Fırat salonda bulunarak takımlarına destek oldu.
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