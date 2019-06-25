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THY, filoya katacağı ‘Rüya’ uçağı için isim anketi başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 17:16 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları’nın (THY) filosuna katacağı rüya olarak tabir edilen Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağının ismini yolcular belirleyecek.

Türk Hava Yolları’nın (THY) filosuna katacağı rüya olarak tabir edilen Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağının ismini yolcular belirleyecek. Yarın 16.15’te İstanbul Havalimanı’na inmesi beklenen uçağın ismi için THY sosyal medya hesabından, “Yeni uçağımızın adı ne olsun?” paylaşımıyla anket başlattı.
Türk Hava Yolları, yarın 16.15 sıralarında İstanbul Havalimanı’na inecek olan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağının ismini belirlemek için sosyal medya hesabından anket başlattı. Türk Hava Yolları yarın filosunu katacağı geniş gövdeli en yeni uçağı için sosyal medya hesabından “Yeni uçağımızın adı ne olsun?“ başlığıyla anket başlattı. THY, “Sizlere Rüya gibi bir uçuş deneyimi yaşatacak olan filomuzun yeni üyesi Dreamliner’ın ismine birlikte karar verelim” paylaşımı yaptı.
En çok oyu alan isim uçağa verilecek
Türk Hava Yolları Dreamliner 787-9 için daha önce belirlediği Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma isimlerini yolcularına soruyor. Sosyal medya hesabından başlattığı ankette en çok oyu alan isim Türk Hava Yolları’nın yeni filosuna katacağı Boeing 787-9 Dreamliner’a verilecek.

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