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  4. THY geleceğin pilotlarını yetiştiriyor

THY geleceğin pilotlarını yetiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, gökyüzü sevdasını 8-12 yaş grubu çocuklara aşılamak için düzenlediği eğitimlerde 6 ayda 300 öğrenciye uçak simülatöründe pilotluk deneyimi yaşattı.

Gökhan ARTAN-Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL,(DHA)- Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, gökyüzü sevdasını 8-12 yaş grubu çocuklara aşılamak için düzenlediği eğitimlerde 6 ayda 300 öğrenciye uçak simülatöründe pilotluk deneyimi yaşattı. THY, "Çocuklar İçin Havacılık Eğitimi" adlı program ile havacılığı sevdirip, geleceğin pilotları, teknisyenleri ve kabin görevlilerini yetiştirmeyi amaçlıyor. Eğitim programının koordinatörü Ramazan Seyfi, bir günlük eğitime şehir dışından da birçok çocuğun katıldığını belirterek, eğitimin kapsamı ve 8-12 yaş grubuna hitap etmesi nedeniyle programın dünyada tek olduğuna vurgu yaptı.

Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi, çocukları havacılıkla buluşturmak, temel bir havacılık eğitim vermek, 8-12 yaş çocuklara havacılığı sevdirmek ve aynı zamanda sosyal sorumluluk kapsamında hiç uçağa binmemiş veya kokpiti görmemiş çocukları hayallerine yaklaştırmak amacıyla 6 ay önce ‘Çocuklar İçin Havacılık Eğitimi’ programı başlattı. Katıldıkları eğitimlerde teorik bilgiler de verilen minik öğrencilere, uçakların kokpitiyle birebir sistemlere sahip simülatörde uçuş deneyimi de uzmanlar tarafından sağlanıyor. Özellikle temel uçuş prensiplerini öğrenen çocuklar, simülatörde, uçak kontrol sistemlerini kullanarak uçuş deneyimi yaşıyor. Dün de minik öğrenciler, simülatörde 15 dakikalığına pilot olarak keyifli dakikalar yaşadı.

“6 AYDA 300 ÇOCUĞUMUZA EĞİTİM VERDİK”

Programın başladığı 6 aydır Türkiye’nin her yerinden 300 kadar çocuğa eğitim verdiklerini dile getiren eğitim programının koordinatörü Ramazan Seyfi,” Her cumartesi yaklaşık 20 çocuğumuza eğitim veriyoruz. Çocuklar bu program sayesinde hayellerine bir adım daha yaklaşıyor" dedi ve ekledi: "Pilot, kabin memuru olmak isteyen havacılığı yakından tanımak isteyen tüm çocuklarımızı programımıza davet ediyoruz. Bizim önemsediğimiz sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile birlikte çalışarak çocuk esirgeme yurtlarında kalan çocuklarımıza havacılığı sevdirmek istiyoruz. Onların imkan olarak daha kısıtlığı olduğu için biraz daha onlara öncelik veriyoruz” dedi.

“DÜNYADA BU KAPSAMDA BİR PROGRAM YOK”

Dünyada 8-12 yaş grubu çocuklara havacılık eğitim veren bu kapsamda başka bir program olmadığına dikkat çeken Ramazan Keyfi,”Bu yolda ilk adımı biz atmış olduk.Hem Türkiye’de hem dünyada bu yaş grubuna eğitim veren akademiyiz. Çocuklar 15 dakika boyunca bizim simülatörlerimizde uçuş yapıyorlar.Pilotlarımızın nasıl yetiştirildiğini onlara öğretiyoruz. 15 dakika süresince her çocuğumuz simülatörde İstanbul semalarında dolaşıyor. Programa katılmak için THY Havacılık Akademisi web sayfamızı ziyaret edebelirler orada yer alan telefon numaralarından bize ulaşabilirler. Türkiyenin her yerinden katılım mümkün. Şehir dışından gelmiş devletimizin sahip çıktığı bir çocuğumuz vardı buraya geldiğinde belki ileride pilot olabilirim demişti.” diye konuştu.

“PİLOT OLMAK İSTİYORUZ”

Simülatörde uçuş yapan 13 yaşındaki Berat Ayyıldızoğlu, “Pilotluğa merakım olduğu için babam buraya gönderdi. Ben de gelmek istedim pilot olmak istiyorum.Uçağın genel kurallarını öğrendik. Ortam çok güzel bu kadar beklemiyordum.Pilotluk hayallerimi süslüyor. Burasının çok güzel olduğunu da okuldaki arkadaşlarıma anlatacağım” dedi. 12 yaşındaki Yiğit Kürşat Aktaş ise şunları söyledi: “Büyük bir hayalim var pilot olmak istiyorum. Bugün de bu hayalime bir adım yaklaştım. Çünkü burada uçakların kanat yapısı gövdesi neyden oluştuğu nasıl kullanıldığına dair çok detaylı şeyler öğrendik. Umarım büyüyünce bu uçuşları yaşarım. Neden pilot olmak istiyordum çünkü ben küçüklüğümden beri uçaklara sevgim vardı. Onları görmeyi çok seviyordum. Ne zaman uçak sesi duysam kendimi özgür hissediyordum.inşallah olacak Boeing 777 kullanmak istiyorum gelecekte. Tavsiye edeceğim arkadaşlara çok eğlenidğimi söyleyeceğim” ifadelerini kullandı.

“KENDİMİ GERÇEK UÇAKTA HİSSETTİM”

Programa katılan 11 yaşındaki Duru Atalan, “Dedem de pilottu. Eğlenceli bir meslek ve büyük uçak daha hoşuma gidiyor.O yüzden gelecekte pilot olduğumda büyük uçak kullanacağım. Burada çok güzel deneyim yaşadığımı anlatacağım arkadaşlarıma” dedi. 11 yaşındaki Ela Mercan da katıldığı program ile ilgili şunları söyledi: Pilot olmak istiyorum çünkü ben uçmayı ve uçaklara binmeyi çok seviyorum. Çok sık uçaklara bindiğim için seviyorum.Gerçekten burada uçuyormuşsun gibi hissediyorsun. Kendimi gerçek uçakta hissettim ve çok etkilendim arkadaşlara da önereceğim” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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