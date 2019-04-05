THY Genel Müdürü Ekşi: Planlandığından daha iyi bir durumda ilerliyor

Enver ALAS - Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sabaha karşı başlayan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınmayla ilgili açıklama yaptı. Taşınmanın planlandığından daha iyi bir şekilde ilerlediğini belirten Ekşi, "280'in üzerinde TIR teslim edildi. Taşınacak yükün yüzde 36'ya yakını teslim edilmiş oldu. Özellikle bu akşam yüzde 70'e yakın kısım yarın saat 10.00'a kadar yüzde 76 daha taşınıp, yüzde 2'lik kısmı kalacak. Dolayısıyla bu akşam saat 22'den sonra Atatürk Havalimanı İstanbul Havalimanı'na olan yol kapatılacak ki yaklaşık 580'e yakın TIR oraya rahatlıkla gidebilsin" dedi.

"UÇAKLARIN İNTİKALLERİ BAŞLADI"

Karayolunun trafiğe kapalı olduğu saatlerde 700'den fazla tekerlekli apron aracının sürücüleriyle birlikte yola çıkacağını aktaran Ekşi, İstanbullulardan bunu dikkate alarak trafiğe çıkmalarını istedi. Ekşi, "Uçaklarımızın da intikalleri başladı. 12 uçağımızın haricinde bu sabah itibariyle de 8 uçağımız gitti. Bu akşam 60'a yakın uçağımız daha gidecek. Dolayısıyla bu akşamdan itibaren çok büyük bir akış başlayacak. Malzemelerimizin ve uçaklarımızın oraya gitmesi ile alakalı Allah'a şükürler olsun her şey planlandığı gibi gidiyor. 6 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te ilk seferimiz Ankara'ya başlayacak. Orada da seferlerin başlamasıyla ilgili herhangi bir tereddüdümüz yok." diye konuştu.