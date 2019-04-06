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THY Genel Müdürü Ekşi: Taşınmayı beklediğimizden daha da erken bitireceğimiz görünüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 04:45 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma operasyonunda yüzde 70'e geldiğini belirterek, taşınmanın beklenen süreden erken biteceğini söyledi.

THY Genel Müdürü Ekşi: Taşınmayı beklediğimizden daha da erken bitireceğimiz görünüyor

DHA İSTANBUL - THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ: TAŞINMAYI BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA DA ERKEN BİTİRECEĞİMİZ GÖRÜNÜYOR

İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN-Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen taşınma operasyonunda yüzde 70'e geldiğini belirterek, taşınmanın beklenen süreden erken biteceğini söyledi.

THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan son kez gerçekleştirdiği Singapur seferinin ardından İstanbul Havalimanı'na gelen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) sorularını yanıtladı. Büyük göç olarak adlandırılan taşınma operasyonunun son durumu hakkında bilgi veren Ekşi, "Çok heyecanlı ve üzüntülü gün ve geceyi bir arada yaşıyoruz. İnsanın başına gelebilecek nadir olaylardan birisi. Orada Atatürk Havalimanı'nın kapanışını gördük. Personelimiz ile beraber olduk. Herkeste tatlı bir hüzün var. Öbür taraftan da buraya gelişin bir sevinci var. Son seferimiz olan TK-54 Singapur uçağımızı Ulaştırma Bakanımız ile beraber uğurladık. Artık Atatürk Havalimanı tarifeli seferlere kapandı ve buraya geldik. Bu güzel evimize geldik. Şu ana kadar olan taşınma süreci de iyi gidiyor. Planlamanın da önündeyiz. Toplam yüzde 70'e ulaştık. Beklediğimizden daha da erken bitireceğimiz gözüküyor. Şu ana kadar majör bir sıkıntı ile karşılaşmadık" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI 'İST' OLDU

Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılması ile birlikte İstanbul Havalimanı'nın uçuş kodunun değiştiğini ifade eden Ekşi, "Biraz önce İstanbul Havalimanı'nın kodu da değişti, burası İST oldu, Atatürk Havalimanı İSL oldu. Testlerde bir taraftan yapılmaya devam ediyor. Daha önce yapılmıştı ama bu geçişle de birlikte tekrar testler yapılıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava sahası ile ilgili alakalı geçişleri yapacaklar. Bizim arkadaşlar bu değişiklikten sonra sanal bir uçuş yapıp, biletlerin doğru basıldığına emin olacaklar. Her şey şu anda iyi gidiyor" diye ifade etti.

YOLCULARIMIZ RAHAT EDECEK

İstanbul Havalimanı'nın yolcular daha rahat seyahat etmelerini sağlayacağını belirten Ekşi konuşmasında şunları söyledi:

" Atatürk Havalimanı'nda bussines yolcularımıza özel bir kontuar alanımız yoktu. Bu yolcularımızı burada özel alanlarda karşılayacağız. Sonra check-in kontuar sayımız çok fazla. Bununla birlikte yolcularımız çok daha kısa süre kuyrukta bekleyecek. Burada pasaport geçişleri çok fazla olduğu için geçişler çok kolay olacak. Sağolsun Valimiz buraya ilave polisler verdi. Loungelerimiz Atatürk Havalimanı'ndaki alanımızdan üç kat daha fazla. Bütün yolcularımız artık uçaklara körüklerden binebilecekler. Otobüse binme, otobüse bekleme derdinden kurtulmuş olacaklar. Milletimize yakışır bir havalimanı burası"

(FOTOĞRAFLI)

THY Genel Müdürü Ekşi: Taşınmayı beklediğimizden daha da erken bitireceğimiz görünüyorTHY Genel Müdürü Ekşi: Taşınmayı beklediğimizden daha da erken bitireceğimiz görünüyor

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