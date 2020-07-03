THY haziran ayının son iki haftası Avrupa'da uçuş trafiğinin birincisi oldu

Avrupa hava sahasındaki uçuş trafiğini yöneten Eurocontrol verilerine göre Türk Hava Yolları (THY) en yakın rakibini bile neredeyse ikiye katlayarak haziran ayınının son iki haftasında Avrupa hava sahasında en çok uçuş gerçekleştiren havayolu oldu.

Eurocontrol'ün genel direktörü olan Eamonn Brennan'ın Twitter hesabından paylaştığı verilerde THY'nin 15-29 Haziran tarihleri arasında uçuşlarını geçen yıla göre yüzde 14 artırarak 432 uçuş gerçekleştirdiği görülüyor.

THY'yi takip eden İskandinav Havayolları'nın ise 268 uçuş gerçekleştirdiği görüldü.

https://twitter.com/eurocontrolDG/status/1277946225711554560?s=20

Mart ayında koronavirüsün küresel bir kriz niteliğine bürünmesiyle havayolları uçuşlarını durdurmak zorunda kalmıştı.

Türkiye'de de sektörün en büyükleri olan Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, yurt içi ve yurt dışı yolcu uçuşlarını birkaç ay boyunca gerçekleştirmedi.

Ancak 1 Haziran itibarıyla koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle iki şirket de iç hat uçuşlara başladı.