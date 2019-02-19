İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ile Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) arasında stratejik ortaklık için niyet bildirgesi imzalandı.

THY’den yapılan yazılı açıklamaya göre, gerçekleştirdiği küresel iş birliği anlaşmaları ile hem dünya çapındaki güvenilir marka kimliğini hem de pazardaki konumunu güçlendiren şirket, uluslararası öneme sahip yeni iş birliği için önemli bir adım attı. THY ile BVMW arasında stratejik ortaklık için niyet bildirgesi imzalandı.

BVMW’nin, Berlin’de gerçekleştirilen yıllık genel kurul toplantısında düzenlenen imza törenine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve BVMW Başkanı, Prof. Dr. Mario Ohoven, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile iş dünyası, siyaset, sanat ve spor çevrelerinden önde gelen isimler katıldı.

İmzalanan niyet bildirgesine göre anlaşma durumunda, Türk Hava Yolları dünyanın 124 ülkesine ulaşan geniş uçuş ağı ve kaliteli hizmetiyle BVMW üyesi şirketlere, ticari lojistik çözümleri ve yüksek kalitede taşımacılık hizmetleri sunacak.