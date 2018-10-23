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THY ile Do&Co'dan 15 yıllık anlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 18:05 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları ve Do&Co arasında mevcut anlaşmanın yapılan görüşmeler sonucunda 15 yıllık yeni bir anlaşma uzatıldığı açıklandı.  Konuyla ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP)'a şöyle denildi: "Ortaklığımız, Do&Co Aktiengesellschaft ile ortak kuruluşumuz olan THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları ve Do&Co arasında mevcut anlaşmanın yapılan görüşmeler sonucunda 15 yıllık yeni bir anlaşma uzatıldığı açıklandı.
Konuyla ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP)'a şöyle denildi:
"Ortaklığımız, Do&Co Aktiengesellschaft ile ortak kuruluşumuz olan THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. üzerinden mevcut işbirliğimizin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlamıştır."

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