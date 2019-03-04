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THY ile Oman Air arasındaki Kod paylaşımı genişletildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 17:17 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları (THY) ile Umman'ın ulusal havayolu şirketi Oman Air arasındaki 2013 yılında yapılan mevcut, çift taraflı ve serbest satış esasına dayalı kod paylaşımı anlaşması, İstanbul ve Maskat ötesindeki seyahat noktalarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları (THY) ile Umman'ın ulusal havayolu şirketi Oman Air arasındaki 2013 yılında yapılan mevcut, çift taraflı ve serbest satış esasına dayalı kod paylaşımı anlaşması, İstanbul ve Maskat ötesindeki seyahat noktalarını kapsayacak şekilde genişletildi.
Oman Air, Türk Hava Yolları'nın geniş uçuş ağından yararlanarak, Roma, Kopenhag ve Cezayir'e düzenlediği tarifeli seferlere kendi WY uçuş kodu ile satış yapabilecek. Bununla birlikte Türk Hava Yolları da yine, Oman Air'ın icra ettiği Maskat-Salalah tarifeli seferlerinde kendi uçuş kodunu kullanabilecek. Genişletilen kod paylaşımı anlaşması ile ilgili yazılı açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Ekşi, “Oman Air ile aramızda bir süredir mevcut bulunan kod paylaşımı anlaşmasını, öte noktalar kapsamında genişletmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu revize anlaşma ile birlikte, uçuş ağlarımız üzerinden yolcularımıza sunduğumuz seyahat opsiyonunu geliştirmek adına iş birliğimizi daha da ilerletmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Oman Air ile iş birliğimizin, iki ülke arasında hızla gelişen ilişkiler çerçevesinde de her iki bayrak taşıyıcı havayoluna ticari açıdan da büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

YOLCULARIMIZA DAHA FAZLA NOKTAYA UÇACAK
Oman Air'ın Genel Müdürü Abdulaziz Al Raisi ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Türk Hava Yolları ile aramızdaki kod paylaşımı anlaşmasını genişletmek, Oman Air için oldukça olumlu ve stratejik bir adım. Bu anlaşma ile ticari bağlantılarımızı artırıp güçlendirerek yolcularımıza daha fazla uçuş imkânı sunabileceğiz. Her iki havayolu şirketi tarafından daha fazla seçenek, kolaylık ve sorunsuz bir seyahat deneyimi sunacak olan bu kod paylaşımı anlaşması, yolcularımız için çok daha fazla varış noktasına bağlantı sağlayacak.

KOD PAYLAŞIMI ANLAŞMASI 2013 YILINDA İMZALANMIŞTI
Türk Hava Yolları ve Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması, ilk olarak 2013 yılının Aralık ayında imzalanmış olup, Oman Air'ın (WY) 1 Haziran 2018 itibariyle Maskat-İstanbul güzergâhında seferlerine başlamasıyla birlikte karşılıklı hâle getirilmişti. Mevcut anlaşmanın genişletilmesi ile her iki havayolu şirketince düzenlenen uçuşlar sayesinde yolcular İstanbul ve Maskat ötesine daha fazla seyahat imkânına sahip olacak. Böylelikle hem bayrak taşıyıcı havayollarının, hem de ülkelerinin ticari ortaklığı artacak.

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