Enver ALAS / İSTANBUL. (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) ile Umman'ın ulusal havayolu şirketi Oman Air arasında var olan çift taraflı ve serbest satış esasına dayalı kod paylaşımı (ortak uçuş) anlaşmasının kapsamı, İstanbul ve Maskat ötesindeki seyahat noktalarını kapsayacak şekilde genişletildi.

Kod paylaşımı anlaşmasının genişletilmesi çerçevesinde THY, Oman Air'in gerçekleştirdiği Maskat-Dubai tarifeli seferlerinde kendi uçuş kodunu kullanabilecek. Buna karşın, Oman Air ise, THY'nin Cenevre'ye düzenlediği tarifeli seferlerde kendi uçuş kodunu kullanarak satış yapabilecek.

THY ve Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması, 2013 yılının Aralık ayında imzalanmıştı. Oman Air'in 1 Haziran 2018 itibariyle Maskat-İstanbul hattında seferlere başlamasıyla birlikte karşılıklı hale getirilmişti. 2019 yılının Şubat ayında ise Oman Air'ın Salalah ve THY'nin de Roma ile Kopenhag seferleri kapsamında taraflar arasındaki anlaşma genişletilmişti.

Bugün, mevcut kod paylaşımı anlaşmasının genişletilmesi sayesinde her iki havayolu tarafından düzenlenen uçuşlarla yolcular, İstanbul ve Maskat ötesinde daha fazla seyahat imkânına sahip olabilecek. Kapsamı genişletilen anlaşma ile hem her iki bayrak taşıyıcı havayolu şirketinin hem de ülkelerin ticari ortaklığının artması hedefleniyor.

KOD PAYLAŞIMI

Kod paylaşımı, havayollarının kendi yolcularının yanında, biletlerini başka havayollarından satın alan yolcuları da taşıdıkları işbirliği anlaşmasıdır.

