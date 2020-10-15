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THY iletişim bilgileri, çağrı merkezi ve şikayet hattı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 13:59 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Türk Hava Yolları ile dünyanın hemen her yerine seyahat edebilirsiniz. Uçak bileti satın almak, planladığınız seyahatle ilgili detaylı bilgi edinmek veya satın almış olduğunuz bilette değişiklik yapmak gibi işlemlerinizde gereken Türk Hava Yolları iletişim numarası ve diğer iletişim bilgilerini sizin için derledik.

THY iletişim bilgileri, çağrı merkezi ve şikayet hattı

İçindekiler

  • THY Müşteri Hizmetleri
  • THY Web Sitesi İşlemleri
  • THY Mail Adresi
  • THY Şikayet Hattı

Hızlı ve oldukça güvenli bir ulaşım şekli olan hava yolu ulaşımı, günümüzde sıklıkla tercih ediliyor. İş seyahatleri, tatiller, ailevi ziyaretler gibi konularda istenilen yere uçakla gitmek hem ekonomik, hem kolay hem de zaman açısından avantajlı olabiliyor. Türk Hava Yolları da bu anlamda en çok tercih edilen şirketlerden biri. Siz de seyahatlerinizde THY'yi tercih ederseniz dilediğiniz her türlü işlemi online olarak veya telefon yoluyla gerçekleştirebilirsiniz. İşte THY çağrı merkezi tel ve THY iletişim numaraları gibi bilmeniz gereken çeşitli bilgiler...

THY Müşteri Hizmetleri

İşlemlerinizi gerçekleştirmek için ilk seçeneğiniz müşteri hizmetleri ile iletişim kurmaktır ve bunun için Türk Hava Yolları numarası sizin için önemlidir. Türk Hava Yolları müşteri hizmetleri iletişim bilgileri bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Türkiye için iki farklı iletişim numarası vardır. THY iletişim 0850 333 0 849 numarası ile sağlanabilir. Bu numarayı aradığınızda yapabileceğiniz işlemler:

  • Uçuşunuz veya biletinize dair güncel durum sorgulama
  • Üyeliğiniz hakkında bilgi alma
  • Pin kodunuzu oluşturma veya değiştirme
  • Rezervasyon yapma ya da bilet satın alma
  • Kayıp bagaj işlemleri
  • Öneri ve geri bildirim
    Her bir işlem için belirtilen sayıyı tuşladığınızda ilgili birime yönlendirilirsiniz.
  • THY telefon 444 0 849 ile de iletişim sağlayabilirsiniz. Bu numara da aynı zamanda THY bilet iletişim numarasıdır.
  • THY müşteri hizmetleri direk bağlanma için de 2-1-1 sayılarını sırayla tuşlayabilirsiniz. Bu şekilde THY müşteri temsilcisi ile hemen görüşebilirsiniz.
  • 0212 444 08 49 da THY call center numarasıdır.

    THY Web Sitesi İşlemleri

    Türk Hava Yolları telefon numarası ile iletişime alternatif olarak THY'nin resmi web sitesi üzerinden de işlem gerçekleştirebilirsiniz. Bu siteye aşağıda paylaştığımız adrese tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bir üyelik oluşturduğunuzda T.C. kimlik numaranıza ait hesabınız olur ve bilet bilgileriniz, puanlarınız gibi çeşitli detaylara profilinizden ulaşabilirsiniz. Herhangi bir konuda bilgi almak veya bir probleme dair çözüm üretmek isterseniz THY'nin web sitesinde sık sorulan sorular bölümünü kullanabilirsiniz. Bunun için aşağıda paylaşmış olduğumuz linke tıklayabilirsiniz. Bu sayfada uçuş öncesi, uçuş sırası ve uçuş sonrası süreçlere dair tüm detaylar yer alır. Türk Hava Yolları'na web sitesi üzerinden herhangi bir konuda geri bildirim de yapabilirsiniz.
    THY web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!
    THY uçuşlarıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için TIKLAYINIZ!
    THY geri bildirim formu oluşturmak için TIKLAYINIZ!

THY Mail Adresi

Türkiye'nin hemen her yerinde THY ofisi bulunur. Bu ofislerin adres, telefon ve mail adreslerine aşağıda paylaştığımız bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Şehir ve ofis bilgisi girdiğinizde bilgiler sayfada görüntülenir. Bunun yanı sıra THY iletişim 444 0 849'u arayarak da öğrenebilirsiniz.
THY ofislerinin iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

THY Şikayet Hattı

THY'ye şikayetlerinizi yukarıda anlatmış olduğumuz şekillerde, yani THY müşteri hizmetleri tel numarasını arayarak veya geri bildirim formu oluşturarak iletebilirsiniz.

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