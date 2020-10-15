THY iletişim bilgileri, çağrı merkezi ve şikayet hattı

Hızlı ve oldukça güvenli bir ulaşım şekli olan hava yolu ulaşımı, günümüzde sıklıkla tercih ediliyor. İş seyahatleri, tatiller, ailevi ziyaretler gibi konularda istenilen yere uçakla gitmek hem ekonomik, hem kolay hem de zaman açısından avantajlı olabiliyor. Türk Hava Yolları da bu anlamda en çok tercih edilen şirketlerden biri. Siz de seyahatlerinizde THY'yi tercih ederseniz dilediğiniz her türlü işlemi online olarak veya telefon yoluyla gerçekleştirebilirsiniz. İşte THY çağrı merkezi tel ve THY iletişim numaraları gibi bilmeniz gereken çeşitli bilgiler...

THY Müşteri Hizmetleri

İşlemlerinizi gerçekleştirmek için ilk seçeneğiniz müşteri hizmetleri ile iletişim kurmaktır ve bunun için Türk Hava Yolları numarası sizin için önemlidir. Türk Hava Yolları müşteri hizmetleri iletişim bilgileri bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Türkiye için iki farklı iletişim numarası vardır. THY iletişim 0850 333 0 849 numarası ile sağlanabilir. Bu numarayı aradığınızda yapabileceğiniz işlemler: