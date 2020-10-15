THY iletişim bilgileri, çağrı merkezi ve şikayet hattı

Hızlı ve oldukça güvenli bir ulaşım şekli olan hava yolu ulaşımı, günümüzde sıklıkla tercih ediliyor. İş seyahatleri, tatiller, ailevi ziyaretler gibi konularda istenilen yere uçakla gitmek hem ekonomik, hem kolay hem de zaman açısından avantajlı olabiliyor. Türk Hava Yolları da bu anlamda en çok tercih edilen şirketlerden biri. Siz de seyahatlerinizde THY'yi tercih ederseniz dilediğiniz her türlü işlemi online olarak veya telefon yoluyla gerçekleştirebilirsiniz. İşte THY çağrı merkezi tel ve THY iletişim numaraları gibi bilmeniz gereken çeşitli bilgiler...
İşlemlerinizi gerçekleştirmek için ilk seçeneğiniz müşteri hizmetleri ile iletişim kurmaktır ve bunun için Türk Hava Yolları numarası sizin için önemlidir. Türk Hava Yolları müşteri hizmetleri iletişim bilgileri bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Türkiye için iki farklı iletişim numarası vardır. THY iletişim 0850 333 0 849 numarası ile sağlanabilir. Bu numarayı aradığınızda yapabileceğiniz işlemler:
Türk Hava Yolları telefon numarası ile iletişime alternatif olarak THY'nin resmi web sitesi üzerinden de işlem gerçekleştirebilirsiniz. Bu siteye aşağıda paylaştığımız adrese tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bir üyelik oluşturduğunuzda T.C. kimlik numaranıza ait hesabınız olur ve bilet bilgileriniz, puanlarınız gibi çeşitli detaylara profilinizden ulaşabilirsiniz. Herhangi bir konuda bilgi almak veya bir probleme dair çözüm üretmek isterseniz THY'nin web sitesinde sık sorulan sorular bölümünü kullanabilirsiniz. Bunun için aşağıda paylaşmış olduğumuz linke tıklayabilirsiniz. Bu sayfada uçuş öncesi, uçuş sırası ve uçuş sonrası süreçlere dair tüm detaylar yer alır. Türk Hava Yolları'na web sitesi üzerinden herhangi bir konuda geri bildirim de yapabilirsiniz.
THY web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!
THY uçuşlarıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için TIKLAYINIZ!
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Türkiye'nin hemen her yerinde THY ofisi bulunur. Bu ofislerin adres, telefon ve mail adreslerine aşağıda paylaştığımız bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Şehir ve ofis bilgisi girdiğinizde bilgiler sayfada görüntülenir. Bunun yanı sıra THY iletişim 444 0 849'u arayarak da öğrenebilirsiniz.
THY ofislerinin iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
THY'ye şikayetlerinizi yukarıda anlatmış olduğumuz şekillerde, yani THY müşteri hizmetleri tel numarasını arayarak veya geri bildirim formu oluşturarak iletebilirsiniz.
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