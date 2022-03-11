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THY iptal edilen seferler nelerdir? 11 Mart Türk Hava Yolları hangi uçuşlar iptal edildi? THY İptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı 11 Mart 2022 Cuma!

11.03.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY iptal edilen seferler nelerdir? sorusunun yanıtı Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamanın ardından haftanın beşinci gününde de internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki THY iptal edilen seferler nelerdir? 11 Mart Türk Hava Yolları hangi uçuşlar iptal edildi? İşte 11 Mart 2022 Cuma THY iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı ve detaylar...

THY iptal edilen seferler nelerdir? 11 Mart Türk Hava Yolları hangi uçuşlar iptal edildi? THY İptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı 11 Mart 2022 Cuma!

THY iptal edilen seferler nelerdir? sorusunun yanıtı Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamanın ardından haftanın beşinci gününde de internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekşi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada; İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle yolcuların olumsuz hava koşullarından en az etkilenmesi için seferlerde düzenlemeler yaptıklarını ifade etmişti. Peki THY iptal edilen seferler nelerdir? 11 Mart Türk Hava Yolları hangi uçuşlar iptal edildi? 11 Mart 2022 Cuma THY iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde.

THY iptal edilen seferler nelerdir?

THY İPTAL EDİLEN SEFERLER NELERDİR?

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Çarşamba günü Twitter hesabında THY Destek hesabının paylaşımını alıntılayarak şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışından siz yolcularımızın en az etkilenmesi için seferlerimizde şimdiden düzenlemeler yapmaktayız."

THY iptal edilen seferler nelerdir?

TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10-11-12 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10-11-12 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

"Değerli yolcularımız,

İstanbul’da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle, 10-11-12 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarımızda iptaller yaşanmaktadır. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden; uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz.

Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve biletin düzenlendiği acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler.

Uçuş saati geçen yolcularımız değişiklik veya iade işlemleri için +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizle iletişime geçebilirler.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

11 MART TÜRK HAVA YOLLARI HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

Aşağıda iptal edilen uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için Türk Hava Yolları uçuş sorgulama ekranını kullanabilirsiniz.

THY İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI

Türk Hava Yolları 11 Mart Cuma günü iptal edilen uçak seferlerini sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://www.turkishairlines.com/tr-tr/

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