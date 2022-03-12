THY iptal edilen seferler nelerdir? Yarınki uçuşlar iptal mi? 12-13 Mart Türk Hava Yolları hangi uçuşlar iptal edildi? THY iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı 12 Mart 2022 Cumartesi

THY iptal edilen seferler nelerdir? sorusunun yanıtı Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Türk Hava Yolları'nın yeni iptal ettiği uçuşlar ile İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de toplamda 407 seferin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. Peki THY iptal edilen seferler nelerdir? Yarınki uçuşlar iptal mi? 12-13 Mart Türk Hava Yolları hangi uçuşlar iptal edildi? 12 Mart 2022 Cumartesi THY iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

THY İPTAL EDİLEN SEFERLER NELERDİR?

İstanbul'da etkili olan ve bugün akşam saatlerinde şiddetini artırması beklenen kar yağışı sebebiyle uçak seferleri iptal edilmeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları'ndan edinilen bilgiye göre, MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği iptal edilen uçuş sayısı 357'yi buldu.

YARINKİ UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde alınmış olan yüzde 30 oranında uçuş iptal kararına ilave olarak yeni uçuş iptalleri yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir”

12-13 MART TÜRK HAVA YOLLARI HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

Aşağıda iptal edilen uçuşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı merkezlidir. Uçuş iptalleri hakkında detaylı bilgi için Türk Hava Yolları uçuş sorgulama ekranını kullanabilirsiniz.

THY İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI

Türk Hava Yolları 12- 13 Mart iptal edilen uçak seferlerini sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://www.turkishairlines.com/tr-tr/

