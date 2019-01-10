HABER

THY, İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞ AĞINI GENİŞLETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

  TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan bugün yurt dışında Paris, Frankfurt, Münih, Tiflis, Aşkabat, yurt içinde ise Diyarbakır ve Hatay seferlerine başladı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları, uçuş ağına 10 yeni hat ekledi.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
TÜRK Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan bugün yurt dışında Paris, Frankfurt, Münih, Tiflis, Aşkabat, yurt içinde ise Diyarbakır ve Hatay seferlerine başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları, uçuş ağına 10 yeni hat ekledi. Havalimanından Ankara, Gaziantep, Adana, İzmir, Trabzon, Antalya, Ercan ve Bakü olmak üzere 8 noktaya sefer gerçekleştirilen Türk Hava Yolları, bugün itibariyle iç hatlarda Diyarbakır ve Hatay, dış hatlarda ise Paris, Frankfurt, Münih, Tiflis, Aşkabat olmak üzere toplam 7 noktaya sefer başlattı. THY yarın ise Moskova, Kuveyt ve Kayseri hatlarını uçuş ağına ekleyerek İstanbul Havalimanı'ndan uçtuğu nokta sayısını 18'e yükseltmiş olacak. Yolcular Frankfurt, Paris ve Münih'e karşılıklı gidiş dönüş 129 USD, Tiflis'e 109 USD, Aşkabat'a ise 209 USD'den başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

YOLCULAR HEM BİLET FİYATLARINI HEM DE HAVALİMANINI BEĞENDİ
THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan bugün başlayan Frankfurt seferi yolcularından olan Mecit Yerlikaya, "Bileti bilinçli olarak burası diye almadık ama şanslıyız. Gördüğüm kadarıyla mükemmel bir havalimanı. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Buraya gelişmiz kolay oldu. 35 dakikada geldik. Bilet fiyatları da uygun" dedi. Kız arkadaşı Amelia Stowers-Wah'ı anne annesiyle tanıştırmak için İstanbul'a gelen Alexander Kirschniok "Annem Türk, babam Alman. Bende kız arkadaşımı tanıştırmak için İstanbul'a gelmiştim şimdi Frankfurt'a dönüyorum. Havalimanı çok uzak ama çok güzel, sevdim. Taksiyle geldik buraya. Bilet fiyatları geç ayırmamıza rağmen uygunö diye konuştu. Amelia Stowers-Wah, İstanbul Havalimanı'nın modern bir havalimanı olduğunu ve beğendiğini söyledi.

Görüntü dökümü:
------------------
-Yolcuların check-in işlemlerinden görüntüler
-Yolcuların pasaport kontrol noktasından görüntüler
-Yolcu röp.
-Genel ve detay görüntüler

PARTNERÖnce çırılçıplak denize girdi sonra da...Önce çırılçıplak denize girdi sonra da...
Pegasus’un Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nde 2'nci başvuru dönemi başladıPegasus’un Yarınlara Uçuyoruz Projesi’nde 2'nci başvuru dönemi başladı
İzmir'de itfaiye amfibi araçla yardıma koşuyorİzmir'de itfaiye amfibi araçla yardıma koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı!

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merve Kavakçı'nın eski eşi Cihangir İslam'dan Mariam Kavakçı açıklaması!

Merve Kavakçı'nın eski eşi Cihangir İslam'dan Mariam Kavakçı açıklaması!

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu! İstanbul Havalimanı'nda gözaltı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Kızılay'dan acil 'kan' çağrısı: 9 bin ünite bağış lazım

Kızılay'dan acil 'kan' çağrısı: 9 bin ünite...

Polisi isyan ettiren görüntü: 9 yaşındaki çocuğu bu işe neden alet ediyorsun?

Polis isyan etti: 9 yaşındaki çocuğu bu işe neden alet ediyorsun?

PKK en kanlı eylemini İzmir'de yapacaktı!

PKK en kanlı eylemini İzmir'de yapacaktı!

Onlar kışı özel villalarında, soba başında geçiriyorlar

Onlar kışı özel villalarında, soba başında geçiriyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.