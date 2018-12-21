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THY, İstanbul Havalimanı'ndan Gaziantep'e sefer başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 12:56 | Son Güncelleme

Her gün karşılıklı yapılacak tarifeli seferlerin ilki yolculardan ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Gaziantep'e bugün tarifeli sefer başlattı.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini yaptı.

Yolcular, güvenlik kontrollerinin ardından Gaziantep'e gidecek tarifeli uçağa geçti.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli sefer gerçekleştirdiği 8. nokta Gaziantep'e her gün yapılacak tarifeli seferlerin ilki yoğun ilgi gördü.

Seferlerin başlayacağı üç gün önce duyurulmasına rağmen 109 yolcu Gaziantep'e uçtu.

Uçakta yüzde 72'lik doluluk oranına ulaşıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep istanbul havalimanı THY

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