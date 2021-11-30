HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. THY, İstanbul varışlı seferlerini durdurdu

THY, İstanbul varışlı seferlerini durdurdu

30.11.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı iç hat seferlerinde boarding işlemlerini (uçağa biniş) öğle saatlerinde durdurduğunu duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Havada olan uçaklar için divert (yönlendirme) seçenekleri değerlendiriliyor" açıklamasında bulundu.

THY, İstanbul varışlı seferlerini durdurdu

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, yurt içi uçuşlarda İstanbul varışlı seferlerde boarding işlemleri durdurulurken, havada olan uçaklar için divert (başka havalimanlarına yönlendirme) seçeneklerinin değerlendirildiği bildirildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

AA

Deniz ulaşımına lodos engeli! BUDO ve İDO seferleri iptalDeniz ulaşımına lodos engeli! BUDO ve İDO seferleri iptal


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatı ile metrelerce uçarak öldü!Çatı ile metrelerce uçarak öldü!
PARTNER 4 aydır kaçıyorlardı! Sonunda belgelendi 4 aydır kaçıyorlardı! Sonunda belgelendi
Minare fırtınaya dayanamadı!Minare fırtınaya dayanamadı!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

İl il uyarı geldi! Kuvvetli yağış, kar ve lodosa dikkat

İl il uyarı geldi! Kuvvetli yağış, kar ve lodosa dikkat

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

Okuldan dönen çocuğu sokak köpekleri parçaladı

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması

Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu görüştü!

Abdullah Gül ile Temel Karamollaoğlu görüştü!

Havlayan köpek hırsızı yakalattı, vatandaşlar bu hale getirdi

Havlayan köpek hırsızı yakalattı, vatandaşlar bu hale getirdi

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.