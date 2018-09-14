HABER

THY, İtalya Basketbol Ligi'nin resmi hava yolu sponsoru oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:11 | Son Güncelleme

THY, İtalya Basketbol Ligi'nin resmi hava yolu sponsoru oldu

Türk Hava Yolları (THY), İtalya Basketbol Birinci Ligi’nin (Serie A) 2018-2019 sezonunda resmi hava yolu sponsoru oldu.

THY ile Serie A arasındaki resmi hava yolu sponsorluk anlaşması, İtalya’nın kuzeyindeki Bologna kentinde gerçekleştirildi.

THY Bologna ve Pisa Genel Müdürü Ahmet Halid Kutluoğlu, burada yaptığı konuşmada, en önemli İtalyan basketbol liginin hava yolu ortağı olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"THY olarak, İtalya’da ve tüm dünyada sporun başarılarını destekleme konusunda kararlıyız, özellikle de takım çalışması, liderlik ve rekabetçi ruh ile farklı kültürden insanları birleştirme gibi değerlerimizi barındıran takım sporlarını... Lega A ile yeni ortaklığımız, uzun yıllar devam etmeyi umduğumuz mesajını iletmek için saygın bir fırsat."

Lega A Başkanı Egidio Bianchi de "Yıllardır markasını birinci Avrupa kulübü etkinliği EuroLeague ile ilişkilendirmiş saygın bir ismin ortaklarımız arasına girişi, hareketimizin büyümesini teyit ettiği için bizi gururlandırıyor." ifadesini kullandı.

Bianchi, bu kadar önemli bir markayla bir arada bulunmanın geçen sezon olan istatistiklerin pekiştirilmesi ve geliştirilmesi bakımından da teşvik edici bir nokta olduğunu söyledi.

THY, 1959 yılından bu yana İstanbul’dan İtalya’ya uçuşlar düzenliyor. THY’nin her gün İtalya’nın Bari, Bologna, Katanya, Milano, Napoli, Pisa, Roma ve Venedik olmak üzere 8 şehrinden İstanbul'a seferleri bulunuyor. Yolcular, İtalya’nın 8 şehrinden İstanbul aktarmalı olarak 122 ülkeye ulaşım sağlayabiliyor.

THY, 2010 yılından bu yana basketbolda Avrupa Ligi’nin de sponsorluğunu yapıyor.

PARTNERMotosikletten düştüMotosikletten düştü
Bursa'dan İstanbul'a yürüyüş başlatan işçiler Yalova'daBursa'dan İstanbul'a yürüyüş başlatan işçiler Yalova'da
Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına ilerleyen  20 TIR havadan fotoğraflandıAtatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına ilerleyen  20 TIR havadan fotoğraflandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları (THY) İtalya İtalya Basketbol Birinci Ligi THY

En Çok Okunan Haberler

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi sonrası 15 maddelik talep listesi kabul edildi

Koltuğa konan küçük yastıklara ne denir? Kanepeye konan küçük yastığın ismi nedir? (Hadi İpucu 14 Eylül 20.30)

Koltuğa konan küçük yastıklara ne denir? Kanepeye konan küçük yastığın ismi nedir? (Hadi İpucu 14 Eylül 20.30)

7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.