THY, kabin ekipleri yeni kıyafetlerini giydi

Türk Hava Yolları, uçuş ekipleri yeni üniformalarını giymeye başladı. Ünlü modacı Ettore Bilotta’nın tasarladığı üniformaları, bugünden itibaren kullanılmaya başlandı. Yeni üniformaların dikim sürecinde 19 bin kişinin ölçüleri bire bir alındı.

Türk Hava Yolları uçuş ekipleri ünlü modacı Ettore Bilotta’nın tasarladığı üniformaları giymeye başladı. THY’nin yeni üniformaları ilk kez dün gece İstanbul çıkışlı 8 saati aşan uzun uçuşlarında görev yapan uçuş ekipleri giydi. Yeni üniformaları Milano merkezli modacı Ettore Bilotta tasarladı. Toplam 24 bin THY çalışanının kullanacağı yeni üniforma ve aksesuarların değişim ve teslim sürecinde yoğun bir çalışma yürütüldü. Vakko tarafından yürütülen yeni üniformaların dikim sürecinde 19 bin kişinin ölçüleri bire bir alındı. 4 ay süren bu işlem boyunca kabin memuru ve pilotlara kolaylık sağlanması için havalimanın içinde özel bir alan oluşturulurken, pilot adaylarının eğitim gördükleri illere ölçüm amaçlı gidilerek kolaylık sağlandı. Teslimlerine 11 Mart’tan itibaren başlanan yeni tasarım üniforma ve tamamlayıcı ürünlerin yurt içi ve yurt dışındaki tüm THY istasyonlarına dağıtımı sağlandı. THY, bu süreçte pilot ve kabin memurları için 28 bin 840 adet üniforma, 18 bin 819 adet şapka, 14 bin 420 dış yatı valizi dağıttı. THY yeni üniformaların kullanımına geçişini ise kademeli yapacak. İlk olarak İstanbul çıkışlı 8 saati aşan uzun uçuşlarında görev yapacak pilot, kabin memuru ve uçan şefleri ne yeni kıyafetlerle yapmaya başladı.

Kabin memurlarından Eda Akar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni üniformaları beğendiğini, hem şık, hem rahat hem de kullanışlı olduğunu belirtti. Akar, THY ailesinin bu üniformalarla yepyeni bir sayfa açtığını ifade ederek, "Bugün göklerde çok daha fazla dikkat çekici hale geldik. Bence, gözler bundan sonra daha fazla üzerimizde olacak" dedi.

Kabin memurlarının gri üniformaları giydiğini, kabin amirlerinin ise kırmızı kıyafeti tercih edeceğini dile getiren Akar, yeni dönemde yolculara daha iyi hizmet vereceklerini söyledi.

THY kabin amiri Emre Yeşildağ, yeni üniformaların tercihinden dolayı şirket yöneticilerine teşekkür etti. Dünyadaki havayolları arasında fark edilecek bir üniforma tasarlandığına dikkati çeken Yeşildağ, "Kullanım açısından da yeni kıyafetler gayet rahat. Daha önce de deneme uçuşlarımız oldu. Uzak Doğu uçuşuna yeni üniformalarla gitmiştik." ifadelerini kullandı.

Kabin amiri Gamze Değer de giydikleri yeni üniformaların kendilerini çok iyi hissettirdiğini, kullanışlı olmaları nedeniyle içerisinde rahat ettiklerini belirtti.

Değer, yeni kıyafetlerin tanıtımı yapıldığı andan itibaren birçok havayolu görevlisinin üniformalar hakkında olumlu değerlendirmeler yaptığını, kırmızı ve gri üniforma renkleriyle kesinlikle farklı olacaklarını sözlerine ekledi.