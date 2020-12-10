THY Kasım'da 2 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları Kasım ayanda yüzde 62,2 doluluk oranını yakaladı. Pandemi nedeniyle azalan uçuş ve yolcu sayılarına rağmen Türk Hava Yolları Kasım ayında 2 milyon yolcu taşıdı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kovid-19 salgını tüm şiddeti ile devam ediyor. Kasım ayında tüm zorluklara rağmen: 2 milyon yolcumuzu emniyet ile taşıdık. Yolcu doluluk oranımız yüzde 62,2 olarak gerçekleşti. 132 bin 667 ton Kargo-Posta taşıdık. Ümitliyiz. Aşı ile gelecek yıl çok daha iyi olacak" dedi.

