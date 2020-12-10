HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. THY Kasım'da 2 milyon yolcu taşıdı

THY Kasım'da 2 milyon yolcu taşıdı

10.12.2020 13:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
THY Kasım'da 2 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY) Kasım ayında 2 milyon yolcuya hizmet verirken, yüzde 62,2 doluluk oranı ile uçtu. Kasım ayı rakamlarını THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından duyurdu.

Türk Hava Yolları Kasım ayanda yüzde 62,2 doluluk oranını yakaladı. Pandemi nedeniyle azalan uçuş ve yolcu sayılarına rağmen Türk Hava Yolları Kasım ayında 2 milyon yolcu taşıdı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kovid-19 salgını tüm şiddeti ile devam ediyor. Kasım ayında tüm zorluklara rağmen: 2 milyon yolcumuzu emniyet ile taşıdık. Yolcu doluluk oranımız yüzde 62,2 olarak gerçekleşti. 132 bin 667 ton Kargo-Posta taşıdık. Ümitliyiz. Aşı ile gelecek yıl çok daha iyi olacak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar... Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar...
Çin aşısında ikinci doz yapıldı! Yan etki açıklamasıÇin aşısında ikinci doz yapıldı! Yan etki açıklaması
4 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler4 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

En Çok Okunan Haberler

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

5 arkadaşıyla alkol aldığı evden sabaha karşı böyle çıkarıldı

5 arkadaşıyla alkol aldığı evden sabaha karşı böyle çıkarıldı

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Diğer Haberler

Bursa'da indirim çılgınlığı koronavirüs dinlemedi

İndirim çılgınlığı koronavirüs dinlemedi

Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı

Çin aşısında ikinci doz yapıldı! Yan etki açıklaması

CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır? CTE 400 idare memuru alımı şartları neler? CTE memur alımı 2020 başvurusu ne zaman bitiyor?

Yarın son gün! CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

Devlet Bahçeli'den flaş koronavirüs aşısı kararı

Bahçeli aşı olacak mı?

Sakarya'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! İki kişi ölmüş, iki kişi yaralanmıştı

Sakarya'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Azerbaycan, Karabağ zaferini kutluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den tarihi mesajlar

Erdoğan ve Aliyev'den tarihi mesajlar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.