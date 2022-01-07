THY Kazakistan Uçuşlarını İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY) Kazakistan’da artan gerginlik nedeniyle ülkeye uçuşlarını 9 Ocak gününe kadar durdurdu.

THY’nin uçuşları durdurma kararı aldığı kentler arasında olan başkent Nur-Sultan ve Almatı, kitlesel protestoların günlerdir sürdüğü başlıca yerler arasında. Almatı havalimanının protestocuların şiddet eylemlerinin hedefinde olan yerler arasında olduğu belirtiliyor.

THY’nin konuyla ilgili açıklamasında, Almatı’daki kurum çalışanlarının 8 Aralık, Cumartesi günü İstanbul’a döneceği, Nur-Sultan’daki personelin Türkiye’yle dönüşüyle ilgili planlamaların devam ettiği belirtildi.

Air Arabia havayolları da dün Almatı’ya uçuşlarını iptal etti. Air Arabia’nın, Dubai-Nursultan arası uçuşları devam ederken, Almatı uçuşları 8 Ocak’a kadar ertelendi.

Kuveyt havayollarından Jazeera Airways’in de Almatı uçuşlarını iptal ettiği belirtiliyor.

Ülkede akaryakıt zamlarına karşı ayaklanan halk, günlerdir sokaklarda. Hükümet protestoların başladığı günlerde istifa etti, zam kararı geri çekildi. Ancak protestolar dinmedi. Göstericiler arasında şiddet eylemlerine başvuranların sayısının artmasıyla beraber, OHAL ilan edildi.

Göstericilerle güvenlik memurları arasında çatışmalar yaşanırken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev bugün televizyon kanalları aracılığıyla verdiği bir mesajda, güvenlik görevlilerine, protestocular için ihtarsız “vur” emri verdi.

