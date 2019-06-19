THY, Kazakistan'a sefer sayısını artıracak

NUR SULTAN (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Almatı Müdürü Hasan Savaş Erden, 1 Temmuz itibarıyla Nur Sultan-İstanbul sefer sayısını 5'ten 7'ye çıkaracaklarını bildirdi.

Erden, düzenlediği basın toplantısında, THY'nin dünya havacılık sektöründe son yıllarda büyük atılım gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kazakistan'a 1992'de uçan ilk uluslararası yabancı hava yolu şirketi olduklarını hatırlatan Erden, "2005 yılında da Nur Sultan'a sefer düzenleyen hava yolu şirketi olduk. Yaklaşık 27 yıldır Kazakistan'da havacılık sektörüne katkı sağlıyoruz." dedi.

124 ülkeye uçuş gerçekleştirdiklerini aktaran Erden, şirketin filosunda 336 uçak bulunduğunu, 2023 yılına kadar uçak sayısını 500'e, yolcu sayısını 120 milyona ve geliri 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Erden, kültür, sanat ve ekonomik anlamda Kazakistan ile Türkiye'nin birbirine yakın olduğunu, bu nedenle her yıl iki ülke arasındaki yolcu sayısında ciddi artış kaydedildiğini bildirdi.

Kazakistan'dan geçen yıl 240 bin yolcunun Türkiye'ye seyahat ettiğini belirten Erden, "Bu rakamın bu yıl 250 binin üstüne çıkacağını düşünüyoruz. Bu ihtiyaçtan dolayıdır 1 Temmuz 2019'dan itibaren Nur Sultan-İstanbul seferlerini haftalık 5'ten 7'ye çıkaracağız." dedi.