THY, KURBAN BAYRAMI'NDA 164 EK SEFER DÜZENLEYECEK

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları (THY) yarın başlayacak ve 9 gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili için yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam 164 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Dünyanın 122 ülkesini kapsayan rakipsiz uçuş ağı ile yolcularına uçuş deneyimi sunan Türk Hava Yolları, 17 Ağustos günü mesai bitimiyle başlayacak ve 9 gün sürecek bayram tatili nedeniyle 164 ek sefer düzenleyecek. Uçuşlarını yolcularının beklentilerini karşılayacak bir planlamayla icra eden bayrak taşıyıcı, bayramda oluşabilecek ulaşım yoğunluğuna yurt içinde 150, yurt dışında ise 14 ek sefer ile çözüm sağlayacak" denildi.

THY yolcularının yurt içinde Antalya ve yurt dışında Londra'yı tercih ettiği belirtilen açıklama şöyle devam etti:

“9 gün sürecek bayram tatilini ailelerinin yanında, sıcak denizlerde ve yurt dışında geçirmek isteyen yolcuların seyahat tercihleri de netleşti. Yurt içinde en çok tercih edilen noktalar Antalya, Bodrum ve İzmir olurken, yurt dışında ise Londra, Cakarta ve Barselona tatil tercihlerinde öne çıkan şehirler oldu'

Türk Hava Yolları'nın 9 günlük bayram tatili nedeniyle Antalya'ya 49, Bodrum'a 51, Dalaman'a 35, Trazbon'a 15, Beyrut'a 8, Cenevre'ye 2, Podgorica'ya ise 4 ek sefer düzenleyeceği açıklandı.

Görüntü Dökümü:

-Atatürk Havalimanı'ndan yolculardan görüntüler

-Atatürk Havalimanı apronundan görüntüler

