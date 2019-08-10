THY, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 2 milyon kişi taşıyacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 2 milyon yolcu taşımayı hedeflediklerini bildirdi. Aycı, Turkish Ground Services (TGS) Genel Müdürü Nurzat Erkal, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve diğer üst düzey yöneticilerle İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı'na taşınmanın 4. ayında Kurban Bayramı ile birlikte operasyonlarının tekrar sınavdan geçtiğini dile getiren Aycı, şunları kaydetti: "Bayram boyunca yaklaşık 2 milyon yolcu taşımış olacağız. Bayram için gidenler ve gelenler olarak baktığımız zaman. Bir güzel haberi şu anda paylaşmak istiyorum. Yerde 24 uçağımız var. 12'si burada yerde, 12'si uçak üreticisinin fabrikasında bekliyor. Bu 24 uçağın bu yaz filomuzda uçması bekleniyordu. Ancak Max'lerin bütün dünyada uçuş yasağı olmasıyla birlikte bu uçakları uçuramayıp 339 uçak içinde 24 uçak eksik operasyon yapıyoruz. Buna rağmen şu an burada dün itibarıyla yapmış olduğumuz 522 seferle gidiş seferiyle Atatürk Havalimanı'ndaki sayıyı tekrar ettik. Eğer bu 24 uçak da seferde olsaydı 522 değil, 600'ün üzerinde sefer yaparak bir rekoru daha kırmış olacaktık."

Aycı, bugün de 515 uçuş gerçekleştireceklerini belirterek, "Çok iyi performans gerçekleştiriyoruz. Lokal yolcuda da Atatürk Havalimanı'nı geçmiş durumdayız. İç hat lokal yolcuda 21 bin, ki bu Atatürk Havalimanı'nda 19 bindi, dış hatlarda da 25 bin yapmak suretiyle, Atatürk Havalimanı'nda 22 bindi, geri kalanı da transit olmak üzere dün 98 bin, bugün 97 bin yolcumuz var. Eksik uçakla operasyon yapmamıza rağmen Atatürk Havalimanı'ndaki rakamları geçmiş bulunuyoruz." diye konuştu. - "Max sorununu ağırlıklı olarak yaşayan şirketiz" Yurt içinde yaşanan kapasite sorununa değinen Aycı, şöyle devam etti: "Şehirlerimizde şu anda yüzde 9 itibarıyla iç hatlarda kapasite kestik, Max'lerden kaynaklı. Geçen bayram bunu izah etmiştim. Gerek sosyal medyada gerek fısıltı gazetesinde yayılan haberler, dedikodular ve yanlış haberleri düzelmek isterim. 24 uçak eksik uçtuğumuzdan dolayı yüzde 9 kapasite kesmiş durumdayız. Bu bayramda 176 ilave seferimizi koyarak bunu ihmal etmedik. Elimizdeki uçakları maksimum kullanarak, yine yurt içi ve yurt dışından gelen talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Türk Hava Yolları, Max probleminden dolayı yüzde 9 uçuş kestiyse acaba diğer hava yolları ne yapıyor? Türk Hava Yolları dışında kalan diğer yerli taşıyıcıların ortalama kestiği kapasite yüzde 20. Max sorununu ağırlıklı olarak yaşayan şirketiz. Buna rağmen mecburi olarak minimum kapasiteden feragat etmiş olmamıza rağmen yüzde 20 oranında kapasite kesen diğer hava yollarının durumunu da takdiri kamuoyuna ve diğer yöneticilere bırakıyorum."

İlker Aycı, bunlara rağmen uçuş ağlarına Siirt ve Zonguldak'ı eklediklerini, İzmir ve Şanlıurfa'ya da yeni seferler başlattıklarını bildirdi. THY Yönetim Kurulu ile dün değerlendirme toplantısı yaptıklarını kaydeden Aycı, Kurban Bayramı sonrasında uçak eksikliklerini tamamlayarak, 2020 yılında yolcularının ihtiyaçlarına cevap vereceklerini belirtti. - "Makul fiyatla uçuran şirket olmaya da devam edeceğiz" THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, uçak bileti fiyatları konusunda haksız eleştirilere uğradıklarını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Özelikle bir low cost bir hava yolu şirketinin ekonomi klas uçuşuyla bizim başka bir uçuşumuzu karşılaştırmak suretiyle elma ile armudu karşılaştırarak Türk Hava Yollarına fiyat spekülasyonu yapanların ne kadar haksız eleştireler yaptığını sizlerle paylaşıyorum. Bugün baktığımızda 2013 yılında konulan tavan fiyat uygulamasıyla iç hatlarda 299 TL'lik bir fiyat uygulamaları vardı. Bugün bu taban fiyatı şu anda turizm bölgelerinde 399 TL, diğer tüm şehirlerimizde ise 372 TL olarak uygulanmakta. Örneğin İstanbul-Diyarbakır uçuş fiyatı şu an 340 ile 360 TL arasında kalıyor. Otobüs fiyatı ile karşılaştırdığımızda, bugün otobüs ile seyahat etmeniz 200 TL'dir. Otobüsle seyahatin ne kadar uzun ve zor olduğunu biliyorsunuz. Seyahat sürecinde ihtiyaç molalarında harcanan ek giderlerle ilgili harcamaları da kattığınızda uçak biletiyle arasında makas son derece daralıyor. Bu anlamıyla konforlu, güvenli, süratli bir şekilde hava yolu icra edilen bir yolculukta, 2013 ile bugünü kıyasladığınızda hava yolu biletleri ile 2013'ü ve bugünü kıyasladığınızda yakıta gelen tüm zamlara dahil ve hava yolu şirketlerinin özelikle maliyetlerinin yaklaşık 4'te 3'ün net bir şekilde dövize bağlı olduğunu göz önüne aldığınızda aradaki farkın ne kadar küçük olduğunu takdirinize bırakıyorum. Döviz bakımında da kıyasladığınızda bir önceki yılla bu yıl arasında yüzde 11,3 daha aşağıda satıyoruz. Vatandaşlarımız için yurt içinde de yurt dışı uçak biletlerinde yapılması gereken en güzel şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Makul fiyatla uçuran şirket olmaya da devam edeceğiz."