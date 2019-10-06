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THY Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 00:48 | Son Güncelleme

THY Arjantin Müdürü Yahya Zahit Şensoy: - "Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı, bölgedeki en önemli fuarlardan biri. Arjantin'de de varlığımızın devamı için bu fuara katılmak bizim için önemli" - "Arjantin halkının Türkiye'ye olan ilgisini daha fazla pekiştirmek ve Türkiye'ye nasıl ulaşacaklarını göstermek için bu fuarda yer alıyoruz. Fuar çerçevesinde halka ülkemizin güzelliklerini tanıtıyoruz"

Türk Hava Yolları (THY) Arjantin Müdürü Yahya Zahit Şensoy, THY'nin Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarına katılmasına ilişkin "Arjantin halkının Türkiye'ye olan ilgisini daha fazla pekiştirmek ve Türkiye'ye nasıl ulaşacaklarını göstermek için bu fuarda yer alıyoruz. Fuar çerçevesinde halka ülkemizin güzelliklerini tanıtıyoruz." dedi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bu yıl 24'üncüsü düzenlenen ve 4 gün sürecek Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı (FIT) başladı.

THY Arjantin Müdürü Yahya Zahit Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı, bölgedeki en önemli fuarlardan biri. Arjantin'de de varlığımızın devamı için bu fuara katılmak bizim için önemli. Bu sene Arjantin'de River Plate futbol kulübünün forma sponsoru olduğumuz için bu pazarda varlığımızı güçlendiriyoruz." dedi.

Arjantin'in THY için bölgede önemli bir nokta olduğunu belirten Şensoy, "Arjantin halkının Türkiye'ye olan ilgisini daha fazla pekiştirmek ve Türkiye'ye nasıl ulaşacaklarını göstermek için bu fuarda yer alıyoruz. Fuar çerçevesinde halka ülkemizin güzelliklerini tanıtıyoruz. Fuara gelen halk da zaten nasıl uçulacağını merak ediyor, ki biz de bunun için buradayız. Halkın dünyaya ve Türkiye'ye ulaşabilmesini sağlamak için." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay da fuarda THY ve Türkiye'den fuara katılan seyahat şirketlerinin stantlarını ziyaret etti.

Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarı olarak öne çıkan FIT'e 52 ülkeden turizm sektöründe varlık gösteren bin 700 kişi katılıyor ve fuarı bu yıl 100 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarda, turizm sektöründe çalışan seyahat acenteleri ve hava yollarının yanı sıra çeşitli ülkeler de düzenledikleri kültürel aktivitelerle turistik yönlerini tanıtıyor.

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Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı (FIT) Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarı

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