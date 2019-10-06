THY Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarına katıldı

Türk Hava Yolları (THY) Arjantin Müdürü Yahya Zahit Şensoy, THY'nin Latin Amerika'nın en büyük turizm fuarına katılmasına ilişkin "Arjantin halkının Türkiye'ye olan ilgisini daha fazla pekiştirmek ve Türkiye'ye nasıl ulaşacaklarını göstermek için bu fuarda yer alıyoruz. Fuar çerçevesinde halka ülkemizin güzelliklerini tanıtıyoruz." dedi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bu yıl 24'üncüsü düzenlenen ve 4 gün sürecek Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı (FIT) başladı.

THY Arjantin Müdürü Yahya Zahit Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı, bölgedeki en önemli fuarlardan biri. Arjantin'de de varlığımızın devamı için bu fuara katılmak bizim için önemli. Bu sene Arjantin'de River Plate futbol kulübünün forma sponsoru olduğumuz için bu pazarda varlığımızı güçlendiriyoruz." dedi.

Arjantin'in THY için bölgede önemli bir nokta olduğunu belirten Şensoy, "Arjantin halkının Türkiye'ye olan ilgisini daha fazla pekiştirmek ve Türkiye'ye nasıl ulaşacaklarını göstermek için bu fuarda yer alıyoruz. Fuar çerçevesinde halka ülkemizin güzelliklerini tanıtıyoruz. Fuara gelen halk da zaten nasıl uçulacağını merak ediyor, ki biz de bunun için buradayız. Halkın dünyaya ve Türkiye'ye ulaşabilmesini sağlamak için." ifadelerini kullandı.