THY Mexico City ve Cancun'u uçuş ağına ekledi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Amerika Kıtası'nın önemli şehirleri Mexico City ve Cancun'u uçuş ağına ekledi.

THY'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY, Latin Amerika'nın ikinci büyük şehri ve Meksika'nın başkenti Mexico City ile Orta Amerika'nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun'a tarifeli sefer başlattı.

THY'nin Amerika Kıtası'ndaki 18. ve 19. uçuş noktaları Mexico City ve Cancun'a başlattığı seferler, İstanbul-Mexico City- Cancun-İstanbul parkurunda, haftada 3 gün icra edilecek.

Yeni açılacak hatlarla birlikte THY Orta Amerika'nın en büyük ülkesi Meksika'yı uçuş ağına ekleyerek, İstanbul Havalimanı'ndan daha geniş bir coğrafyaya bağlantı imkanı sunacak.

Mexico City ve Cancun hat açılışı sebebiyle Mexico City Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, büyüme stratejileri çerçevesinde uçuş ağlarının sınırlarını genişletmeye devam ettiklerini belirterek, "Bali'den sonra Amerika Kıtası'nın bu önemli iki şehrini dünyanın 125 ülkesine bağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünden itibaren Mexico City ve Cancun'a seyahat edecek misafirlerimiz uçuşlarını Türk Hava Yolları konforu ile gerçekleştirebilecek. Yeni uçuşlarımızın Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.