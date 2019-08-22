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THY Mexico City ve Cancun'u uçuş ağına ekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 23:32 | Son Güncelleme

THY, Latin Amerika'nın ikinci büyük şehri ve Meksika'nın başkenti Mexico City ile Orta Amerika'nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun'a tarifeli sefer başlattı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Amerika Kıtası'nın önemli şehirleri Mexico City ve Cancun'u uçuş ağına ekledi.

THY'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY, Latin Amerika'nın ikinci büyük şehri ve Meksika'nın başkenti Mexico City ile Orta Amerika'nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun'a tarifeli sefer başlattı.

THY'nin Amerika Kıtası'ndaki 18. ve 19. uçuş noktaları Mexico City ve Cancun'a başlattığı seferler, İstanbul-Mexico City- Cancun-İstanbul parkurunda, haftada 3 gün icra edilecek.

Yeni açılacak hatlarla birlikte THY Orta Amerika'nın en büyük ülkesi Meksika'yı uçuş ağına ekleyerek, İstanbul Havalimanı'ndan daha geniş bir coğrafyaya bağlantı imkanı sunacak.

Mexico City ve Cancun hat açılışı sebebiyle Mexico City Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, büyüme stratejileri çerçevesinde uçuş ağlarının sınırlarını genişletmeye devam ettiklerini belirterek, "Bali'den sonra Amerika Kıtası'nın bu önemli iki şehrini dünyanın 125 ülkesine bağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünden itibaren Mexico City ve Cancun'a seyahat edecek misafirlerimiz uçuşlarını Türk Hava Yolları konforu ile gerçekleştirebilecek. Yeni uçuşlarımızın Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Mexico City tarihin ve ticaretin buluşma noktası

Amerika Kıtası'nda kurulan ilk medeniyetler Maya ile Aztekler’in anavatanı olan ve ilk yerleşimin izleri M.Ö. 2000'li yıllara uzanan Mexico City, sahip olduğu tarihi mirasın yanında Amerika Kıtası’nın önemli ticaret merkezlerinden biri olmasıyla da öne çıkıyor. Paris'ten sonra 150'den fazla müze ile dünyada en çok müzeye ev sahipliği yapan Mexico City'nin kültürel varlıkları dünyanın farklı ülkelerinden turistlerin ilgisini çekiyor. Mexico City'nin yakınlarında bulunan Teotihuacan Antik Şehri ve piramitleri görülmeye değer diğer turistik noktaları oluşturuyor. Şehir, kolonyal dönem mimarisi, lezzetli Meksika mutfağı, güzel meydanları ve eğlenceli aktiviteleriyle de dikkat çekiyor.

- Her yıl 4 milyon turist Cancun'u tercih ediyor

Mayalar'ın yaşadığı dönemde balıkçılık ve tarımın temel geçim kaynağı olduğu aynı zamanda astroloji, fizik ve matematik alanlarında önemli gelişmelerin yaşandığı Cancun şehri ise Orta Amerika'nın en önemli turizm merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Meksika için önemli bir turizm geliri sağlayan şehir, 150''i aşkın oteliyle yılda yaklaşık 4 milyon turisti ağırlıyor. Cancun, yüzme, dalış ve eğlence aktivitelerinin yanında tarihi, yemekleri ve "Su altı heykel müzesi" ile unutulmaz bir tatil geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

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THY uçuş ağına genişletmeye devam ediyor THY uçuş ağına genişletmeye devam ediyor 
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THY THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı

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