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THY Nahçıvan Seferlerini Geçici Süreyle Durdurdu 

27.02.2020 18:02 | Son Güncelleme

Konuyla ilgili açıklamayı yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Azerbaycan'da Bakü, Gence ve diğer yerlere uçuşların devam ettiğini bildirdi 

THY Nahçıvan Seferlerini Geçici Süreyle Durdurdu 

Türk Hava Yolları (THY) Çin ve İran’ın ardından Nahçıvan uçuşlarını da yeni tip corona virüsü salgınına karşı önlem amaçlı olarak geçici süreyle durdurdu. Açıklamayı THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı yaptı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Aycı, Azerbaycan'da Bakü, Gence ve diğer yerlere uçuşların devam ettiğini bildirdi. Aycı, “Riskin bertaraf edildiğini gördüğümüz zamana kadar bazı yerleri böyle geçici olarak durduruyoruz. İran'ı da çok sıkı takip ediyoruz. Oradan önümüzdeki dönemde yeni tahliyeler gerektiğinde, gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlandığını gördüğümüzde, ilgili bakanlıklarımız ve İran Hükümeti, İran Sivil Havacılığı ve İran'daki havalimanıyla gerekli koşullar sağlanır sağlanmaz tahliye işlemlerini yapmak üzere ifa edeceğimiz seferlerimiz olabilir" ifadelerini kullandı.

Riskli 12 ülke olduğuna vurgu yapan Aycı bunlar arasında Hong Kong, Japonya, Malezya, Singapur, Tayvan, Güney Kore ve İtalya’yı saydı. Aycı bu ülkelere seferlerde ekstra önlemler alındığının altını çizdi.

Aycı, uçaklardaki dezenfekte işlemlerini büyük bir dikkatle yaptıklarını kaydetti, yolcularla tüm ekiplerin de maske ve benzeri tedariklerini sağladıklarını söyledi.

Aycı iptal edilen uçuşlarla ilgili bilet değiştirme işlemlerinde de kolaylık sağladıklarını söyledi ve herhangi bir ücret talep etmeden, Mayıs ayına kadar olan bütün biletleri değiştirme, açığa alma ya da bedelini geri ödeme konusunda tüm yolcuların çağrı merkezlerinden veya satış noktalarından hizmet alabileceklerini söyledi.

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