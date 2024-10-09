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THY'nin acı günü! Pilot uçuş sırasında hayatını kaybetti

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.10.2024 12:34
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Türk Hava Yolları (THY) Seattle-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren bir pilotun uçuş sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

THY'nin acı günü! Pilot uçuş sırasında hayatını kaybetti

THY'nin Seattle-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren uçağın pilotu İlçehin Pehlivan hayatını kaybetti. Acı haberi THY Basın Müşaviri Yahya Üstün verdi.

Üstün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ACİL İNİŞ KARARI ALINMIŞ

"TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin PEHLİVAN, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir.

2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları’nda görev yapan İlçehin PEHLİVAN, 59 yaşındaydı.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 08.03.2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesi yapılmış olup, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir.

Uçağımız New York’a iniş kararı almış olup, yolcularımızın yurda dönüşleri New York istasyon üzerinden planlanmaktadır.

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ÜSTÜN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Türk Hava Yolları ailesi olarak, kaptanımıza Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabır diliyoruz."

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Pilot İstanbul thy
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