HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. THY'nin uçuşunda kriz! ‘‘Turkish Power’’ diye bağırdı! ''Benim 10 tane fabrikam var'' diyerek tehditler savurdu

THY'nin uçuşunda kriz! ‘‘Turkish Power’’ diye bağırdı! ''Benim 10 tane fabrikam var'' diyerek tehditler savurdu

15.09.2024 18:08
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Sakarya’da makarna fabrikasında patlama

Sakarya’da makarna fabrikasında patlama

Hasat dönemi başladı: Çiftçiler, bin liranın üzerinde yevmiyeyle çalıştıracak işçi bulamakta zorlanıyor

Hasat dönemi başladı: Çiftçiler, bin liranın üzerinde yevmiyeyle çalıştıracak işçi bulamakta zorlanıyor

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz'den makarna fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz'den makarna fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama

İçerik devam ediyor
Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
15.09.2024 18:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları’nın bir dış hat uçuşu öncesinde business class ile seyahat edecek olan bir yolcu, yeri değiştirilmesi nedeniyle kabin memurlarıyla tartıştı. Ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler eden genç yolcu, bir yandan Türk pasaportu ile gördüğü muameleye kızarken, diğer yandan fabrikalarının olmasıyla övünüp tehditler savurmaktan geri durmadı. Ayrıca görüntülerde bir kadın kabin memurunun üzerine de yürüdüğü görüldü.

Türk Hava Yolları’nın dış hat uçuşu öncesinde business class ile seyahat edecek olan bir yolcu, kabin memurlarını ve diğer yolcuları çileden çıkardı. 8 numaralı koltuktan 17 numaralı koltuğa alındığını iddia eden şahıs, turuncu çantasını koltuğa bırakırken, ağza alınmayacak küfürlerle kabin memurlarına zor anlar yaşattı.

1

Öfkeli bir şekilde uçağın duvarlarına vurarak konuşan yolcu kimi yerlerde 8’den 17 numaralı koltuğa alındığını söylerken, kimi yerlerde ise 17 numaradan 8 numaralı koltuğa alındığını iddia etti.

2

BAĞIRIP ÇAĞIRDI, KÜFÜRLER ETTİ

Sinirlerine hakim olamayan yolcu, eşyalarını koltuğa attığı esnada, pasaportunun da hasar görmesi nedeniyle tekrar hiddetlenerek küfür etmeye devam etti. İlk olarak erkek kabin memura yönelen yolcu, ardından kadın kabin memuruna yönelerek bağırmaya devam etti.

3

‘‘BİZ TÜRK’ÜZ, TÜRKÜZ, TURKISH POWER’’

Kadın kabin memurunun kırmızı fularına hakaret edip, bağıran yolcu ardından hızını alamayarak, ‘‘Bana niye üstten konuşuyorsun? Hepiniz İtalyan olmuşsunuz. Biz Türk’üz, Türküz, Turkish Power’’ diye bağırdı. Sinirli yolcu yeniden küfür ettikten sonra kadın kabin memuruna bakarak ‘Böyle adam olun abiciğim’’ dedi.

5

KABİN MEMURLARINA YÜRÜDÜ

Koltuk numarası değişmesi nedeniyle öfkesine hakim olamadığı iddia edilen şahsın, erkek kabin memurunun üzerine yürüyerek kışkırtmaya çalıştığı ve ‘‘Ne yapacaksın, bir vur da göreyim’’ dediği görüldü. Videoda kabin memurunun ise, hiçbir şey demeden durduğu görülüyor.

6

‘‘TÜRK PASAPORTUYLA BENİ KONTROLE ALIYORLAR’’

Kabin memurunun güvenlik görevlilerini çağıracağını söylemesi üzerine uçağın duvarlarına vuran yolcu, ‘‘Oğlum Allah’ını getir, ben ameliyatlıyım’’ dedi. Ardından yeniden yükselen yolcu pasaportunu uçağa vurarak, ‘‘Beni kontrole alıyorlar bu Türk pasaportuyla. Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz? Adamı deli etmeyin oğlum. Bütün istihbaratı getir’’ dediği görüldü.

9

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ DE DİNLEMEDİ

Bağırmaktan sesi kısılan yolcunun öfkesi dinmeyince çağrılan güvenlik görevlileri devreye girdi. Güvenlik görevlilerine kadın kabin memurunu göstererek, ‘karı’ diye seslenen şahıs, güvenlik görevlisinin temas etmesi üzerine, ‘Abiciğim bana dokunma’ dedi.

8

‘‘BENİM 10 TANE FABRİKAM VAR’’

Videoda, öfkeli yolcuyu sakinleştirmeye çalışan ve yolcuları rahatsız ettiğini ifade eden güvenlik görevlilerine ‘Beni tutamazsın, benim 10 tane fabrikam var, boş konuşma’’ diyerek kendini savunduğu görüldü.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
fabrika kabin memuru thy türk hava yolları
En Çok Okunan Haberler
Maçının henüz başında ortalık karıştı!

Maçının henüz başında ortalık karıştı!

Kaymakam vekilinin aracını aratmış ve görevden alınmıştı! Teğmenin ifadesi ortaya çıktı

Kaymakam vekilinin aracını aratmış ve görevden alınmıştı! Teğmenin ifadesi ortaya çıktı

İsrail'in merkezine düştü! Siren seslerini duyar duymaz kaçmaya çalıştılar

İsrail'in merkezine düştü! Siren seslerini duyar duymaz kaçmaya çalıştılar

505 milyon dolarlık teklif

505 milyon dolarlık teklif

Dün Bahçeli'yi ziyaret etmişti, bugün istifa etti!

Dün Bahçeli'yi ziyaret etmişti, bugün istifa etti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.