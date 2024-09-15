THY'nin uçuşunda kriz! ‘‘Turkish Power’’ diye bağırdı! ''Benim 10 tane fabrikam var'' diyerek tehditler savurdu

Türk Hava Yolları’nın dış hat uçuşu öncesinde business class ile seyahat edecek olan bir yolcu, kabin memurlarını ve diğer yolcuları çileden çıkardı. 8 numaralı koltuktan 17 numaralı koltuğa alındığını iddia eden şahıs, turuncu çantasını koltuğa bırakırken, ağza alınmayacak küfürlerle kabin memurlarına zor anlar yaşattı.

Öfkeli bir şekilde uçağın duvarlarına vurarak konuşan yolcu kimi yerlerde 8’den 17 numaralı koltuğa alındığını söylerken, kimi yerlerde ise 17 numaradan 8 numaralı koltuğa alındığını iddia etti.

BAĞIRIP ÇAĞIRDI, KÜFÜRLER ETTİ

Sinirlerine hakim olamayan yolcu, eşyalarını koltuğa attığı esnada, pasaportunun da hasar görmesi nedeniyle tekrar hiddetlenerek küfür etmeye devam etti. İlk olarak erkek kabin memura yönelen yolcu, ardından kadın kabin memuruna yönelerek bağırmaya devam etti.

‘‘BİZ TÜRK’ÜZ, TÜRKÜZ, TURKISH POWER’’

Kadın kabin memurunun kırmızı fularına hakaret edip, bağıran yolcu ardından hızını alamayarak, ‘‘Bana niye üstten konuşuyorsun? Hepiniz İtalyan olmuşsunuz. Biz Türk’üz, Türküz, Turkish Power’’ diye bağırdı. Sinirli yolcu yeniden küfür ettikten sonra kadın kabin memuruna bakarak ‘Böyle adam olun abiciğim’’ dedi.

KABİN MEMURLARINA YÜRÜDÜ

Koltuk numarası değişmesi nedeniyle öfkesine hakim olamadığı iddia edilen şahsın, erkek kabin memurunun üzerine yürüyerek kışkırtmaya çalıştığı ve ‘‘Ne yapacaksın, bir vur da göreyim’’ dediği görüldü. Videoda kabin memurunun ise, hiçbir şey demeden durduğu görülüyor.

‘‘TÜRK PASAPORTUYLA BENİ KONTROLE ALIYORLAR’’

Kabin memurunun güvenlik görevlilerini çağıracağını söylemesi üzerine uçağın duvarlarına vuran yolcu, ‘‘Oğlum Allah’ını getir, ben ameliyatlıyım’’ dedi. Ardından yeniden yükselen yolcu pasaportunu uçağa vurarak, ‘‘Beni kontrole alıyorlar bu Türk pasaportuyla. Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz? Adamı deli etmeyin oğlum. Bütün istihbaratı getir’’ dediği görüldü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ DE DİNLEMEDİ

Bağırmaktan sesi kısılan yolcunun öfkesi dinmeyince çağrılan güvenlik görevlileri devreye girdi. Güvenlik görevlilerine kadın kabin memurunu göstererek, ‘karı’ diye seslenen şahıs, güvenlik görevlisinin temas etmesi üzerine, ‘Abiciğim bana dokunma’ dedi.

‘‘BENİM 10 TANE FABRİKAM VAR’’

Videoda, öfkeli yolcuyu sakinleştirmeye çalışan ve yolcuları rahatsız ettiğini ifade eden güvenlik görevlilerine ‘Beni tutamazsın, benim 10 tane fabrikam var, boş konuşma’’ diyerek kendini savunduğu görüldü.