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  4. THY'nin Hollanda'daki uçak kazasının ardındaki skandal gerçek! Boeing ve ABD'li yetkiler örtbas etmiş

THY'nin Hollanda'daki uçak kazasının ardındaki skandal gerçek! Boeing ve ABD'li yetkiler örtbas etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 20:59 | Son Güncelleme

New York Times gazetesi, 2009'da Hollanda'da düşen Türk Hava Yolları'na ait (THY) 737-800 tipi Boeing uçağına ilişkin, sorumluluğun uçak firması ve ABD'li federal güvenlik yetkililerinin baskısı üzerine pilotlara yüklendiğini ancak kazanın, firmanın "riskli tasarım seçimleri ve hatalı güvenlik değerlendirmeleri"nden kaynaklandığını yazdı.

THY'nin Hollanda'daki uçak kazasının ardındaki skandal gerçek! Boeing ve ABD'li yetkiler örtbas etmiş

Gazetenin haberine göre, 9 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında Boeing'in sorumluluğu, baskılar üzerine örtbas edildi ve kazanın sorumluluğu pilotlara yüklendi.

BOEİNG VE ABD'Lİ YETKİLER DEVREYE GİRMİŞ

New York Times'ın ulaştığı belgelere ve yapılan mülakatlara dayandırılan haberde, Hollandalı yetkililer, Boeing ve ABD'li federal güvenlik yetkililerinin itirazlarının ardından hazırladıkları raporda, uçak firmasına yönelik eleştirilerden kaçındı.

Haberde ayrıca 2009'da düşen THY uçağı ile Boeing 737 Max tipi uçaklarla Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalar arasında paralellikler olduğu belirtildi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Boeing 737-800 tipi THY İstanbul-Amsterdam seferini yapan yolcu uçağı, 2009'da Schiphol Havaalanı'na iniş yaparken tarlaya düşmüş, kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize düşmüştü. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Boeing 737 Max THY Boeing uçak kazası

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