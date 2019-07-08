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THY'nin 'Rüya' uçağı şehit Eren Bülbül için Trabzon'a uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 11:13 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY), şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismini verdiği Boeing 787-9 tipi Dreamliner uçağıyla ilk seferini Trabzon’a gerçekleştirdi.

THY'nin 'Rüya' uçağı şehit Eren Bülbül için Trabzon'a uçtu

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 2017 yılının son döneminde Boeing ile 25’i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere 878-9 Dreamliner tipi uçak siparişi için masaya oturmuş, bu kapsamda verilen siparişin ilkini geçtiğimiz 26 Haziran’da filosuna katmıştı. Törenle İstanbul Havalimanı’nda karşılanan ilk Dreamliner uçak, bugün ise ilk seferini Trabzon’a düzenlendi.

EREN İÇİN UÇTU

‘Rüya’ uçak olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağın THY bünyesinde ilk olmasının yanı sıra özel bir anlamı daha bulunuyor. THY tarafından sosyal medyada başlatılan ‘Yeni uçağımızın ismi ne olsun?’ isimli kampanyaya kullanıcıların yoğun ilgisi doğrultusunda, 2017 yılında Trabzon’da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül’ün memleketi ‘Maçka’ ismi verilmişti. Bunun yanı sıra THY, Dreamliner’ın ilk seferini de şehit Eren Bülbül anısına bugün Trabzon’a gerçekleştirdi. TK4900 sefer sayılı uçak, saat 10.00’da İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon’a gitmek üzere 300 yolcusuyla havalandı.

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Dreamliner'in ilk uçuşuna katılan bir yolcu, "Şehidimiz Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret gidiyoruz. Ziyaret edeceğiz, duamızı edeceğiz geleceğiz inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

'GURUR VERİCİ'

Feyza Kandemir isimli bir başka yolcu ise "Şehidimiz kahramanımız Eren'in kabrine gidiyoruz bugün. THY kampanyasına destek verdik. Çok heyecanlıyım aslında. Çok güzel bir duygu, gurur verici bir şey bizim için. Şehidimizin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

THY'nin yeni uçağın isminin verilmesi için başlattığı kampanyaya katıldığını söyleyen Ufuk Helvacı ise "Trabzon'a şehidimizin kabrini ziyarete gidiyoruz. Vatanımız bölünmez bütünlüğünün ifadesi olan Eren Bülbül'ümüzün kabrini ziyaret edeceğiz. Dualarla yad edeceğiz. Ailesini ziyaret edeceğiz. Kampanyaya katılım 150-200 bin seviyelerine ulaştı. Biz böyle bir milletiz İyi olan her şeyde taşın altına elimizi koyuyoruz. Adının Maçka olarak verilmesi bir anlam ifade ediyor. Hepimizi gururlandırdı" dedi.

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AĞUSTOS SONUNA KADAR SAYISI 6'YA ÇIKACAK

Dreamliner'ın ilk uluslararası uçuşu ise 17 Temmuz'da THY’nin uçuş ağına katılacak Bali’nin başkenti Denpasar’a düzenlenecek. 2019 yaz dönemi boyunca orta ve uzun mesafeli egzotik rotalarda yolcu taşıyacak olan B787-9 Dreamliner’ın uçacağı destinasyonlar arasında; Londra, Manchester, Dubai, Washington DC, New York, Atlanta, Mexico City, Cancun, Bali, Amsterdam, Delhi, Panama ve Bogota bulunuyor. Verilen siparişler kapsamında THY’nin filosuna 2019 yılı Ağustos ayının sonuna kadar toplam 6 787-9 Dreamliner katılmış olacak. Verilen toplam siparişler ise 2023 yılına kadar gelmeye devam edecek.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
eren bülbül THY dreamliner

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Satın alıp statü atladığımıza sevinmedik değil bayağı güzel oldu...Eren' imize üzüntümüz içimizde Şehidimizin ruhu şad olsun..! Ama 300 kişilik uçaklar bizlere uçuş fiyatını düşürecek mi peki? THY ve diğer firmalar uçuş bedellerine yapılan zamlar yüzünden az vatandaş uçabiliyor yada çok acil memleketine gitmesi gerekenler...THY fiyatları da düşürmeli bence.. Düşük fiyat daha çok insan (yolcu) olmalı
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