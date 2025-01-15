THY'nin Şam uçuşları o tarihte başlıyor! Bilal Ekşi paylaştı: 'Hayırlı olsun'

Türk Hava Yolları'nın 13 yıl önce Suriye'de iç savaşın başlamasıyla durdurduğu Şam ve Halep uçuşları yeniden başlıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 18 Aralık'ta faaliyete geçen ve 7 Ocak'ta ilk uluslararası uçuşun yapıldığı Şam Havalimanı'na ilk seferin 23 Ocak Perşembe günü yapılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ekşi "Ben Şam'ın bin yıl öncesini bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana! (Sezai Karakoç) Şam'a dönüyoruz! Haftada 3 sefer ile Şam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim.



Annemin sütü kadar yakın bana!" (Sezai Karakoç)



Șam'a dönüyoruz!



Haftada 3 sefer ile Șam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz.



Hayırlı olsun. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 15, 2025

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır