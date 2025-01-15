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  4. THY'nin Şam uçuşları o tarihte başlıyor! Bilal Ekşi paylaştı: 'Hayırlı olsun'

THY'nin Şam uçuşları o tarihte başlıyor! Bilal Ekşi paylaştı: 'Hayırlı olsun'

15.01.2025 23:47
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Şam seferlerinin 23 Ocak'ta başlanacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından uçuşların en kısa zamanda başlayacağını duyurmuştu.

THY'nin Şam uçuşları o tarihte başlıyor! Bilal Ekşi paylaştı: 'Hayırlı olsun'

Türk Hava Yolları'nın 13 yıl önce Suriye'de iç savaşın başlamasıyla durdurduğu Şam ve Halep uçuşları yeniden başlıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 18 Aralık'ta faaliyete geçen ve 7 Ocak'ta ilk uluslararası uçuşun yapıldığı Şam Havalimanı'na ilk seferin 23 Ocak Perşembe günü yapılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ekşi "Ben Şam'ın bin yıl öncesini bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana! (Sezai Karakoç) Şam'a dönüyoruz! Haftada 3 sefer ile Şam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bilal Ekşi türk hava yolları
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