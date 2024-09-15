THY'nin uçağında kriz! ‘‘Turkish Power’’ diye bağırdı! ''Benim 10 tane fabrikam var'' diyerek tehditler savurdu: Gözaltına alınmıştı, para cezası verildi

Türk Hava Yolları’nın dış hat uçuşu öncesinde business class ile seyahat edecek olan bir yolcu, kabin memurlarını ve diğer yolcuları çileden çıkardı. 8 numaralı koltuktan 17 numaralı koltuğa alındığını iddia eden şahıs, turuncu çantasını koltuğa bırakırken, ağza alınmayacak küfürlerle kabin memurlarına zor anlar yaşattı.

Öfkeli bir şekilde uçağın duvarlarına vurarak konuşan yolcu kimi yerlerde 8’den 17 numaralı koltuğa alındığını söylerken, kimi yerlerde ise 17 numaradan 8 numaralı koltuğa alındığını iddia etti.

BAĞIRIP ÇAĞIRDI, KÜFÜRLER ETTİ

Sinirlerine hakim olamayan yolcu, eşyalarını koltuğa attığı esnada, pasaportunun da hasar görmesi nedeniyle tekrar hiddetlenerek küfür etmeye devam etti. İlk olarak erkek kabin memura yönelen yolcu, ardından kadın kabin memuruna yönelerek bağırmaya devam etti.

‘‘BİZ TÜRK’ÜZ, TÜRKÜZ, TURKISH POWER’’

Kadın kabin memurunun kırmızı fularına hakaret edip, bağıran yolcu ardından hızını alamayarak, ‘‘Bana niye üstten konuşuyorsun? Hepiniz İtalyan olmuşsunuz. Biz Türk’üz, Türküz, Turkish Power’’ diye bağırdı. Sinirli yolcu yeniden küfür ettikten sonra kadın kabin memuruna bakarak ‘Böyle adam olun abiciğim’’ dedi.

KABİN MEMURLARINA YÜRÜDÜ

Koltuk numarası değişmesi nedeniyle öfkesine hakim olamadığı iddia edilen şahsın, erkek kabin memurunun üzerine yürüyerek kışkırtmaya çalıştığı ve ‘‘Ne yapacaksın, bir vur da göreyim’’ dediği görüldü. Videoda kabin memurunun ise, hiçbir şey demeden durduğu görülüyor.

‘‘TÜRK PASAPORTUYLA BENİ KONTROLE ALIYORLAR’’

Kabin memurunun güvenlik görevlilerini çağıracağını söylemesi üzerine uçağın duvarlarına vuran yolcu, ‘‘Oğlum Allah’ını getir, ben ameliyatlıyım’’ dedi. Ardından yeniden yükselen yolcu pasaportunu uçağa vurarak, ‘‘Beni kontrole alıyorlar bu Türk pasaportuyla. Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz? Adamı deli etmeyin oğlum. Bütün istihbaratı getir’’ dediği görüldü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ DE DİNLEMEDİ

Bağırmaktan sesi kısılan yolcunun öfkesi dinmeyince çağrılan güvenlik görevlileri devreye girdi. Güvenlik görevlilerine kadın kabin memurunu göstererek, ‘karı’ diye seslenen şahıs, güvenlik görevlisinin temas etmesi üzerine, ‘Abiciğim bana dokunma’ dedi.

‘‘BENİM 10 TANE FABRİKAM VAR’’

Videoda, öfkeli yolcuyu sakinleştirmeye çalışan ve yolcuları rahatsız ettiğini ifade eden güvenlik görevlilerine ‘Beni tutamazsın, benim 10 tane fabrikam var, boş konuşma’’ diyerek kendini savunduğu görüldü.

VALİ GÜL GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURDU

İstanbul Valisi Davut Gül, uçakta kabin ekibine hakaretler yağdıran kişinin gözaltına alınmasına ait görüntüleri paylaştı.

Vali Gül, paylaşımını 'Beklenen son' diyerek paylaştı.

PARA CEZASI VERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, dün THY'nin İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcunun uçaktan indirilerek hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, D11 körüğünde kalkış yapacak olan Londra uçağında sorun çıkaran yolcu B.G. için pilot tarafından Kuraldışı Yolcu Formu düzenlendiği ve bu kişinin uçuşa kabul edilmediği kaydedildi.

Zorluk çıkaran B.G'nin, kademeli olarak artan oranda zor kullanılarak kelepçelendiği ve uçaktan indirildiği belirtilen açıklamada, "19.50'de B Pieri engelli geçiş noktasında çevreye rahatsızlık vermeye devam ettiğinden, Kabahatler Kanunu 37. Maddeden (Çevreye Rahatsızlık Vermek) idari para cezası uygulanarak liman dışına çıkarılmış. Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen şahsın ailesi ile irtibata geçilmiş, limanımıza gelen bir yakınına teslim edilerek gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"KARA LİSTEYE ALINDI"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada hukuki sürecin başlatılarak yolcunun kara liseye alındığını açıkladı.

Üstün açıklamasında şunları ifade etti:

"14.09.2024 tarihli TK1983 Istanbul - Londra seferinde kabin ekibi ve yolcularımıza karşı agresif tavırlar sergileyen ve sözlü hakarette bulunan yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilmiştir. Uçağımıza maddi zarar veren B.G isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir."

14.09.2024 tarihli TK1983 Istanbul - Londra seferinde kabin ekibi ve yolcularımıza karşı agresif tavırlar sergileyen ve sözlü hakarette bulunan yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilmiştir. Uçağımıza maddi zarar veren B.G isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) September 15, 2024

"440 KİŞİ KARA LİSTEDE"

İstanbul-Londra seferini yapan THY uçağının seferi öncesi kabin ekibine küfreden yolcu havayolu şirketi tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edilmişti.

Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı paylaşımda, “Uçuş güvenliğini tehdit eden, ekiplerimize sözlü ve fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde listede 440 kişi bulunuyor" açıklamasında bulundu