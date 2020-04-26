HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. THY'nin uçuş ekibi koronavirüsten ölen meslektaşlarını unutmadı

THY'nin uçuş ekibi koronavirüsten ölen meslektaşlarını unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 09:14 | Son Güncelleme

Dünya Pilotlar Günü’nde, Karadağ’ın Podgorica’dan 153 Türk vatandaşının İstanbul’a getiren Türk Hava Yolları’nın (THY) tahliye uçuşunu gerçekleştiren uçuş ekibi, koronavirüsten hayatını kaybeden meslektaşlarını unutmadı.

THY'nin uçuş ekibi koronavirüsten ölen meslektaşlarını unutmadı

Karadağ’ın Podrogorica şehrinde bulunan 153 Türk vatandaşını İstanbul’a getiren THY’nin tahliye seferinde özel anlar yaşandı. Seferde görevli Yardımcı Pilot Kaan Yürekli ve Kaptan Pilot Onur Yazgan yaptıkları anonsta koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden meslektaşları Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç'ı Dünya Pilotlar Günü’nde unutmadı. Kaptan pilot Onur Yazgan yaptığı anonsta ‘’ Saygıdeğer misafirler ve kabin ekibi arkadaşlarım; ben kaptan pilot Onur Yazgan ve yardımcım Kaan Yürekli olarak ince düşünceniz için teşekkür ederiz. Biz de bu anlamlı günü, kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarımız Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç kaptanlarımıza atfediyoruz. Siz değerli misafirlerimizi güzel yurdumuza taşımaktan ve kabin ekibi arkadaşlarım ile aynı ailenin ferdi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Saygılarımızla’’ dedi.

KABİN AMİRİNİN ANONSUNA YOLCULAR ALKIŞLARLA EŞLİK ETTİ

Kabin Amiri Dilara Kimya ise yaptığı ‘’ Değerli misafirlerimiz, Bugün, koşullar ne olursa olsun, dünyanın neresinde olursak olalım bizleri sevdiklerimize güvenle ulaştıran pilotlarımızın günü. Sizlerin huzurunda uçuşumuzun kaptanları Onur Yazgan ve Kaan Yürekli ile ulusal havacılığımıza katkı sağlayan tüm pilotlarımızın dünya pilotlar gününü kutlarız. Sizinle aynı takımda olmaktan gurur duyuyoruz’’ anonsunu tahliye uçuşundaki yolcular alkışlarla destekledi.

BU ZOR GÜNLER GEÇECEK

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya üstün ise şunları söyledi:

“Bu yıl gökyüzü onlarsız, daha renksiz, daha sessiz. Ama biliyoruz ki bu zor günler geçecek. Kaptanlarımız bizi yeniden gökyüzüne taşıyacak, sevdiklerimize güvenle ulaştıracak. Ülkemiz havacılığına kaktı sağlayan tüm pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İsveç'teki Türk hastanın kızlarından 'teşekkür' mesajı! İsveç'teki Türk hastanın kızlarından 'teşekkür' mesajı!
Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifiKendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi
Anahtar Kelimeler:
Dünya Pilotlar Günü THY

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüslü Türk hastayı tedavi etmeyip evine gönderdiler

Koronavirüslü Türk hastayı tedavi etmeyip evine gönderdiler

Türk bayrağı İsviçre Alpleri'nin zirvesinde

Türk bayrağı İsviçre Alpleri'nin zirvesinde

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geliyor! İşte tüm detaylar

Playstation 4

Playstation 4

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

Hoşgeldin ya şehr-i Ramazan!

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

Diğer Haberler
'Beyaz cennet' çiçek açtı! Koronavirüs nedeniyle kapatılmıştı

'Beyaz cennet' çiçek açtı! Koronavirüs nedeniyle kapatılmıştı

Uçurumdan yuvarlanan inek için seferber oldular

Uçurumdan yuvarlanan inek için seferber oldular

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Haziran’da hayatın normalleşeceğini düşünüyorum

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde müjdeli haber! Tarih verdi

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul’da sessizlik hakim

Sessiz İstanbul!

İsveç'teki Türk hastanın kızlarından 'teşekkür' mesajı! (Yaptığı paylaşım sosyal medyada olay olmuştu)

İsveç'teki Türk hastanın kızlarından 'teşekkür' mesajı!

Ankara'da 'güneş halesi'

Gören telefona sarıldı! 30 dakika boyunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.