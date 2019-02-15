HABER

THY ortaklığında kurulan Air Albania çok yakında göklerde olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 23:23 | Son Güncelleme

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı: - "Air Albania çok yakında göklerde olacak. Biz de THY olarak Arnavut tarafıyla birlikte çalıştığımızdan dolayı çok gururluyuz"

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un Türk Hava Yolları (THY) ortaklığında kurulan ilk ulusal havayolu şirketi Air Albania'nın test süreci ve şirketin sertifikalandırılmasına ilişkin teknik şartların oluşturulmasının ardından Albcontrol, THY ve özel bir ortak arasında, şirketin işleyişi ile ilgili anlaşma imzalandı.

Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan anlaşma ile şirketin sertifikalandırılması ve çalışmaların başlatılması yönünde yeşil ışık yakıldı.

Arnavutluk Başbakanlığı'nda anlaşmanın imzalanmasının ardından, Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, başkent Tiran'daki Rahibe Teresa Havalimanı'nı ziyaret etti.

Aycı burada yaptığı açıklamada, Air Albania'nın hazırlanması sürecinde çalıştıkları için gurur duyduklarını ifade ederek, "Bu görev bize iki lider tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve (Arnavutluk) Başbakan Edi Rama tarafından verildi. Bunun ardından güçlü bir şekilde çalışmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik sürecin tamamlandığına, projenin nihayetlendirilmesine yönelik sürecin de tamamlanmak üzere olduğuna işaret eden Aycı, "Air Albania çok yakında göklerde olacak. Biz de THY olarak Arnavut tarafıyla birlikte çalıştığımızdan dolayı çok gururluyuz." şeklinde konuştu.

Bakan Balloku da THY'nin bu ortak girişimin destekleyici olduğunu dile getirerek, "THY, özel bir ortakla birlikte Arnavutluk'tan bayrağı taşıyacak bir şirket kurmasını talep etti. Bu da bugün gerçek oluyor. Süreç uzundu ancak mümkün olan en iyi şekilde sonuçlandı." şeklinde konuştu.

THY ortaklığında kurulan Air Albania, Eylül 2018'de başkent Tiran'da düzenlenen törenle hizmete açılmış ve ilk sembolik uçuşunu İstanbul'a gerçekleştirmişti.

PARTNERTuristler için en tehlikeli 10 şehirTuristler için en tehlikeli 10 şehir
Aydın'da apartman yangınıAydın'da apartman yangını
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimiİstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Air Albania Arnavutluk

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kimse bunu beklemiyordu! Başbakan'a kürsüde saldırı

Kimse bunu beklemiyordu! Başbakan'a kürsüde saldırı

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metris cezaevinde hareketlilik! Özel harekat polisleri sevk edildi

Metris cezaevinde hareketlilik!

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.