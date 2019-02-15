THY ortaklığında kurulan Air Albania çok yakında göklerde olacak

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un Türk Hava Yolları (THY) ortaklığında kurulan ilk ulusal havayolu şirketi Air Albania'nın test süreci ve şirketin sertifikalandırılmasına ilişkin teknik şartların oluşturulmasının ardından Albcontrol, THY ve özel bir ortak arasında, şirketin işleyişi ile ilgili anlaşma imzalandı.

Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan anlaşma ile şirketin sertifikalandırılması ve çalışmaların başlatılması yönünde yeşil ışık yakıldı.

Arnavutluk Başbakanlığı'nda anlaşmanın imzalanmasının ardından, Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, başkent Tiran'daki Rahibe Teresa Havalimanı'nı ziyaret etti.

Aycı burada yaptığı açıklamada, Air Albania'nın hazırlanması sürecinde çalıştıkları için gurur duyduklarını ifade ederek, "Bu görev bize iki lider tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve (Arnavutluk) Başbakan Edi Rama tarafından verildi. Bunun ardından güçlü bir şekilde çalışmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.