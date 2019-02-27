THY, Pakistan seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Pakistan’ın Hindistan ile yaşadığı gerginlik sonrasında hava sahasını sivil uçuşlara kapatması üzerine, bu ülkeye yapacağı seferleri iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), 27-28 Şubat tarihinde Pakistan’a yapılacak gidiş ve Pakistan’dan İstanbul’a yapılacak dönüş seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şu şekilde:

"27 Şubat; Tk 708 İstanbul-Karaçi seferi ile 28 Şubat’ta yapılması gereken Tk 709 Karaçi-İstanbul seferi (dönüşü 28 Şubat), Tk 710 İstanbul-İslamabad (27 Şubat), Tk 711 İslamabad-İstanbul (dönüşü 28 Şubat), Tk 714 İstanbul-Lahor (27 Şubat), Tk 715 Lahor-İstanbul (dönüşü 28 Şubat)."

