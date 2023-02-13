THY personeli İspanyol arama kurtarma ekibine böyle teşekkür etti

Türkiye'nin acil durum çağrısıyla İspanya'dan gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan İspanyol ekip, THY'nin TK1357 sefer sayılı İstanbul-Madrid uçuşuyla ülkelerine döndü.

"THY KABİN EKİBİNDEN TEŞEKKÜRLERLE"

Bu uçuşta İspanyol ekibine teşekkür etmek isteyen THY'nin kokpit ve kabin ekibi, yolculara verilen yastığın bir yüzüne ay yıldız çizip İngilizce olarak "With the gratitude of THY Cabin Crew" (THY kabin ekibinden teşekkürlerle) yazdı.

Yastığın diğer yüzüne ise kabin ve kokpit ekibinin isimlerinin yazılı olduğu bröveleri takılarak İspanyol arama-kurtarma ekibine hediye edildi. (DHA)





