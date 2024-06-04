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  4. THY pilotu 2 bin metrede drone gördü! Kuleye rapor etti

THY pilotu 2 bin metrede drone gördü! Kuleye rapor etti

04.06.2024 17:13
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Türk Hava Yolları'na ait bir pilot Eyüpsultan üzerinde uçuş sırasında 2 bin metrede drone görmesi üzerine İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne rapor ettirdi.

THY pilotu 2 bin metrede drone gördü! Kuleye rapor etti

Eyüpsultan üzerinde uçan bir dronenin THY pilotu tarafından görülmesi anbean kule-pilot konuşmalarına yansıdı. Dış hat seferi yapan bir uçağın pilotu 2 bin metrede rotasına devam ederken drone uçurulduğunu gördü. Bunun üzerine pilot İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'yle irtibata geçerek, "Bu çevrede uçan droneler hakkında bilginiz var mı?" anonsunu yaptı. Bu anons üzerine kule görevlisi de bilgilerinin olmadığını söyledi.

54 BİN 680 LİRA PARA CEZASI UYGULUYOR!

Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) verilerine göre ABD'de pilotların drone ile karşılaşmasında sürekli artış yaşanıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) drone ile ilgili uçuş izninin gerekliliğine uyulmaması ve uçuşa yasak bölgelerde uçuş yapılması halinde 54 bin 680 lira para cezası uyguluyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Eyüpsultan thy
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