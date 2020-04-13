HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. THY pilotu koronavirüsten hayatını kaybetti

THY pilotu koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 09:39 | Son Güncelleme

THY’nin kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. THY ve havacılık camiası koronavirüs kaynaklı ikinci kayıp nedeniyle yasta. Öte yandan Cerrahpaşa Hastanesinde COVID-19 teşhisi konan Türk Hava Yolları’nda görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için donör aranıyor.

THY pilotu koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti. Dün Mustafa Türkon’un vefatının ardından gece saatlerinde de Kaptan Pilot Mehmet Ali Kılıç’ın yaşama veda ettiği haberi havacılık camiasını üzdü.

SERDAR KAPTAN İÇİN DONÖR ARANIYOR

Cerrahpaşa Hastanesinde COVID-19 teşhisi konan Türk Hava Yolları’nda görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için donör
aranıyor. Serdar Gündoğdu için COVID-19 teşhisi konmuş, tedavi olup kronik bir hastalığı olmayan, 18 yaş üstü donör
desteğine aranıyor. Uzun yıllar Türk Hava Yolları’nda Kaptan pilot olarak çalıştıktan sonra emekli olan Kaptan Pilot Feyzi Altunbulak’a da COVID-19 teşhisi konulduğu ve tedavisinin yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındıLüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı
Ay , sorumluluk sahibi Oğlak burcunda! Ay , sorumluluk sahibi Oğlak burcunda!
Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?
Anahtar Kelimeler:
THY koronavirüs Mehmet Ali Kılıç

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Yasak kalkınca sokaklar doldu

Yasak kalkınca sokaklar doldu

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Demet Akalın'dan Süleyman Soylu paylaşımı "Bu ağır faturayı..."

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Survivor birleşme partisine Sercan ve Nisa damga vurdu!

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

Bakan Soylu istifa edince canına kıymak istedi

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

İstanbul'da market kuyruğunda kavga

İstanbul'da market kuyruğunda kavga

Diğer Haberler
Polis drone'unu böyle uyardı: Çatıda ne işiniz var?

Polis böyle uyardı: Çatıda ne işiniz var?

Habertürk'te güldüren anlar! Canlı yayında kim yellendi?

Habertürk'te güldüren anlar! Canlı yayında kim yellendi?

On Numara sonuçları 13 Nisan, 923. hafta çekilişi canlı yayın izle

923. hafta çekilişi canlı yayında!

İstanbul'da toplu taşımada yeni koronavirüs kararları bugün başladı

İstanbul'da toplu taşımada yeni kararlar!

Günlük burç yorumları 13 Nisan Pazartesi - Ay , Oğlak burcunda!

Ay , sorumluluk sahibi Oğlak burcunda!

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı sona erdi, çalışanlar yollara düştü

İstanbul'da bu sabah!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.