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THY pilotunu şaşırtan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 15:37 | Son Güncelleme

İSTANBUL-Köln seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) ait uçağın pilotu Atilla Şentürk seyir sırasında gördüğü cismi cep telefonu ile kayıt ederken "Ben bu kadar hızlı uçan bir şey görmedim" dedi.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL-Köln seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) ait uçağın pilotu Atilla Şentürk seyir sırasında gördüğü cismi cep telefonu ile kayıt ederken "Ben bu kadar hızlı uçan bir şey görmedim" dedi. Türk Hava Yolları pilotu Atilla Şentürk, 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen İstanbul-Köln uçuşu sırasında havada hızlı bir şekilde hareket eden bir cisim gördü. O anları cep telefonuna kayıt eden uçağın kaptan pilotu o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şentürk'ün yaptığı paylaşımda şu cümleler yer aldı: " Kokpit sol camının gökyüzünde görebildiği tüm ufku 1 saniyede boydan boya katetti. İnanılmaz bir hız. Almanya Köln uçuşunda yüksek irtifada inanılmaz parlak bir gök cismi gördük. Uydu veya yıldız değildi. Sonra inanılmaz bir hızla uzaklaşarak kayboldu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Çok yakınımızdaydı ve güneşe rağmen çok parlaktı. Ben bu kadar hızlı uçan bir şey görmedim. Kabin amiri Efsun Selin Sezer ve First Officer Özgür Erdaş aynen şahit oldular” dedi. KAPTAN SELAHATTİN SİVRİ UÇAN DAİRE GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ Geçtiğimiz Şubat ayında hayatını kaybeden Selahattin Sivri Kaptan da yaptığı bir uçuşta uçan daire gördüğünü söylemesi günlerce konuşulmuştu. Sivri, 1989 yılının Ekim ayında Zürih-Antalya seferini sırasında kırmızı, mavi, yeşil, keskin beyaz renkli ışıklar saçan apartman büyüklüğünde ve yumurta şeklinde dev bir cisim gördüklerini dile getirmişti.

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