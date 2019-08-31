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THY, River Plate sponsor oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 19:53 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları Arjantin’in önde gelen futbol takımlarından River Plate forma sponsoru oldu.Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları, dünyaca ünlü Arjantinli futbol takımı River Plate ile sponsorluk anlaşmasına vardığını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

Türk Hava Yolları Arjantin’in önde gelen futbol takımlarından River Plate forma sponsoru oldu.
Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları, dünyaca ünlü Arjantinli futbol takımı River Plate ile sponsorluk anlaşmasına vardığını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Bugün, River Plate stadında, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, River Plate Kulübü Başkanı Rodolfo D’onofrio, T.C. Arjantin Büyükelçisi Vural Altay ve çok sayıda basın mensubunun katılımıyla tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Taraflarca birlikte ilân edilen anlaşma ile Türk Hava Yolları, Arjantin’in en önemli futbol kulüplerinden biri olan River Plate’in forma sponsoru oldu.

Üç sezon boyunca forma sponsoru olacak
Bu iş birliği çerçevesinde River Plate üç yıl boyunca oynayacağı tüm müsabakalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek. Bu anlaşma sayesinde Türk Hava Yolları ayrıca, “The Millionaires" olarak da bilinen River Plate’e sponsor olan ilk havayolu şirketi oldu. 4 Ağustos’ta oynadığı Lans maçı ile birlikte Türk Hava Yolları logolu formalarıyla yeşil sahalarda boy göstermeye başlayan River Plate, önümüzdeki üç sezon boyunca tüm karşılaşmalarına bu formalarla çıkacak.

“Arjantinli spor severlerle bağ kuracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz”
Yeni sponsorluk anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; “Hatırı sayılır bir süredir dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketiyiz. 5 kıtada 310’un üzerinde noktaya ulaşıyoruz. Network erişim gücümüzün gelişimini sürdürürken, farklı spor dallarına sağladığımız global sponsorluk destekleri ile de sporun kapsayıcı ve bütünleyici kabiliyeti sayesinde dünya genelindeki farklı kitle ve topluluklara ulaşabiliyoruz. Bu bağlamda, bugün burada beraber kutladığımız yeni sponsorluk iş birliği ile birlikte yine dünyanın en önemli futbol takımlarından biri olan River Plate’in forma sponsoru olarak Arjantinli sporseverlerle aramızda bu yönlü sağlam bir bağ kuracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Kulübümüz için önemli bir işbirliği”
Toplantıda yaptığı konuşmayla Türk Hava Yolları ile adım attıkları bu yeni iş birliğini yorumlayan River Plate Kulübü Başkanı Rodolfo D’onofrio ise; “Her iki markanın daha geniş ölçekli yayılımına katkı sağlayacağına inandığımız bu sponsorluk, küresel bir vizyonun neticesi olmakla birlikte kulübümüz için de oldukça önemli bir iş birliği. Türk Hava Yolları dünya çapında bir marka ve yine dünyanın en prestijli havayollarından biri” diye konuştu.

Dünyaca ünlü kulüplerle ve futbolcularla çalışılmıştı
Uzun yıllardır profesyonel ve amatör olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası isim, takım ve organizasyona sağladığı destekle bu anlamda da bir marka olan bayrak taşıyıcı havayolu, geçmişte Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerin yanı sıra UEFA Euro 2016’ya da sponsor olmuştu. Türk Hava Yolları, Lionel Messi, Kobe Bryant ve Didier Drogba gibi ünlü isimlerle çektiği reklam filmleri ile de yayınlandıkları dönemlerde oldukça ses getirmişti.

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